Resumen: El alcalde Carlos Fernando Galán visitó la estación 9 de la Línea 1 del Metro de Bogotá y anunció que la estación de TransMilenio del Sena debe quedar habilitada en diciembre de 2026. El viaducto de la zona estaría listo en enero de 2027, la línea férrea se construiría entre febrero y marzo, y la estación del Metro terminaría en junio de 2027. El consorcio se comprometió a traer 1.500 personas más para agilizar las obras.

¡Cuenta regresiva! Estación de TransMilenio del Sena abriría en diciembre y el viaducto, listo en enero

La estación de TransMilenio del Sena, clave para conectar el Metro de Bogotá con el sistema de buses, tiene fecha: debe quedar habilitada en diciembre de este año. Así lo explicó el alcalde Carlos Fernando Galán durante una visita a las obras de la estación 9 de la Línea 1, el punto donde el Metro se cruza con esa estación troncal.

Según el mandatario, este es uno de los puntos más críticos del proyecto, porque allí se juntan varias estructuras al mismo tiempo. Tras meses de ver crecer el viaducto, ahora la atención se mueve a una etapa más compleja: la de las estaciones.

Las fechas que dio el alcalde

Galán dijo que el consorcio constructor se comprometió con un calendario de varios hitos en esta zona de la ciudad:

Diciembre de 2026: habilitar la estación de TransMilenio del Sena.

habilitar la estación de TransMilenio del Sena. Enero de 2027: terminar el viaducto en este sector.

terminar el viaducto en este sector. Febrero y marzo de 2027, aproximadamente: construir la línea férrea sobre el viaducto.

construir la línea férrea sobre el viaducto. Junio de 2027: tener terminada la estación del Metro, como plazo máximo.

La estación del Metro, según explicó el alcalde, tendrá tres edificios laterales. Por eso el trabajo en este punto no se limita a una sola estructura, sino que reúne varias obras que deben encajar entre sí.

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Un punto donde se juntan varias estructuras

Desde la estación 9, Galán describió lo que se ve en la zona. Al fondo hay un tramo de viaducto construido con el método tradicional de dovelas, que se van armando una a una. Luego, en la estación, aparecen vigas cajón en concreto. Más adelante se ve un puente metálico y, todavía más lejos, otro tramo de viaducto levantado con el sistema de voladizos sucesivos, con carros de avance.

Esa mezcla de métodos es la razón por la que el alcalde considera a este sector uno de los puntos críticos de la obra. Todas esas piezas tienen que quedar conectadas entre sí para que el sistema pueda funcionar.

Avances menos visibles, pero fundamentales

El mandatario recordó que el viaducto es lo más visible del Metro, pero que ahora viene una fase donde los avances se notarán menos desde la calle. Aun así, aseguró que son igual de fundamentales para poner a funcionar el sistema, pues la conexión entre el viaducto y las estaciones es una etapa más compleja.

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En ese punto de las obras, la Alcaldía busca que el trabajo no se detenga y que las fechas se cumplan. Por eso, Galán contó que el consorcio le manifestó su intención de reforzar el equipo humano en el frente de obra.

1.500 personas más para acelerar

Según el alcalde, el consorcio se comprometió a traer 1.500 personas adicionales, que llegarían hacia diciembre. Para Galán, ese refuerzo es clave para agilizar el proyecto y cumplir con los plazos anunciados para la estación del Sena y el resto de la Línea 1.

La obra hace parte de las que avanzan en la capital para mejorar la movilidad, bajo la estrategia «Bogotá, mi Ciudad, mi Casa». Según lo dado a conocer por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cumplimiento del cronograma dependerá de cómo avance esta etapa de estaciones durante los próximos meses.

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Qué sigue para los usuarios

La estación 9 de la Línea 1 conecta directamente con la estación de TransMilenio del Sena, por lo que la habilitación de esta última es el primer paso visible para los usuarios en esta zona de Bogotá.

Si se cumple lo anunciado, los usuarios de TransMilenio podrían contar con la estación del Sena habilitada antes de que termine el año. El viaducto en la zona quedaría listo en enero, el tendido de la línea férrea llegaría entre febrero y marzo, y la estación del Metro quedaría terminada, a más tardar, en junio de 2027.