Resumen: Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', salió de la cárcel La Picota el 22 de octubre y fue entregado en extradición a Estados Unidos, donde lo requiere una corte de Florida por narcotráfico y lavado de activos. En Colombia, la Fiscalía lo señala por homicidio, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en el Catatumbo.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que alias ‘Mocho Olmedo’, Willinton Henao Gutiérrez, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, salió de la cárcel La Picota de Bogotá la noche del jueves 22 de octubre y fue entregado en extradición a las autoridades de Estados Unidos.

Según el reporte confirmado a varios medios, el traslado estuvo a cargo de efectivos de Interpol, que lo sacaron del centro penitenciario bajo un fuerte esquema de seguridad hacia la base aérea de Catam, desde donde partió rumbo a Norteamérica. El jefe disidente hizo parte de un grupo de extraditables que salió del país en las últimas horas: al menos otras seis personas requeridas por la justicia estadounidense, la mayoría por delitos relacionados con narcotráfico, viajaron en la misma operación. A esta hora ya se encuentra en poder de las autoridades del país solicitante.

¿Por qué lo pedía Estados Unidos? La Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida requiere a alias ‘Mocho Olmedo’ por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos. Por esa solicitud, la Fiscalía colombiana emitió una orden de captura con fines de extradición en su contra el 25 de julio de 2023; en mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para su entrega y, finalmente, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella firmó el aval que permitió consumar el traslado. Según la acusación conocida, los fiscales estadounidenses le atribuyen una conspiración para enviar 115 kilos de cocaína a Estados Unidos entre 2021 y 2022.

De vocero de paz a extraditado. Desde octubre de 2023, el gobierno del expresidente Gustavo Petro adelantó diálogos con el Frente 33 y alias ‘Mocho Olmedo’ fue designado vocero y gestor de paz, lo que llevó a la suspensión temporal de sus órdenes de captura. El jefe disidente incluso fue clave en las conversaciones para la conformación de la Zona de Ubicación Temporal que iba a funcionar en territorio del Catatumbo.

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Alias ‘Mocho Olmedo’ fue capturado en el Catatumbo en febrero de 2025, cuando ya existía la solicitud de Estados Unidos. Después pasó 55 días en un apartamento de Bogotá bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una decisión que el gobierno de entonces justificó por riesgos contra su seguridad y por su intención de seguir en los diálogos, pero que generó una fuerte polémica y terminó con su traslado a La Picota. En julio de 2025, Petro suspendió de manera indefinida su entrega a Estados Unidos con el argumento de que el proceso de paz estaba avanzado; con la llegada de De La Espriella a la Presidencia, el trámite se reactivó y el nuevo gobierno le retiró la condición de gestor de paz antes de autorizar su salida del país.

Los señalamientos en su contra en Colombia. En el país, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. De acuerdo con el ente acusador, alias ‘Mocho Olmedo’ sería uno de los articuladores de la confrontación armada con el ELN que comenzó el 16 de enero de 2025 en varias zonas del Catatumbo y que ha dejado graves afectaciones para las comunidades de esa región.

Dentro del expediente, la Fiscalía lo relaciona con el homicidio de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú, ocurrido el 17 de enero de 2025: según la investigación, integrantes del Frente 33 lo sacaron de su vivienda, lo trasladaron contra su voluntad hacia una zona despoblada contigua a una mina de carbón y le causaron la muerte. También le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025 en Tibú y El Tarra, en los que 84 personas habrían sido obligadas a abandonar sus viviendas, y el presunto reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para abastecer las estructuras armadas que delinquen en la región. Estos hechos hacen parte de la investigación y deberán ser probados ante un juez; contra el señalado rige la presunción de inocencia.

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Un golpe más a los exnegociadores de la ‘paz total’. La salida de alias ‘Mocho Olmedo’ se conoce unas semanas después de la extradición de alias ‘Araña’, otro de los jefes que habían negociado con el gobierno anterior. Con la entrega de este jueves, ya son varios los exvoceros de las mesas de diálogo que terminan en manos de la justicia estadounidense, en medio del endurecimiento de la política del gobierno De La Espriella frente a las disidencias, que incluyó la cancelación de las mesas de negociación con el Frente 33 y otras estructuras armadas.

En Estados Unidos, Henao Gutiérrez deberá comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde enfrentará el proceso por narcotráfico y lavado de activos.