Nicolás Maduro "posa" con pulgares arriba, a su llegada a Nueva York, rodeado de agentes de la DEA.

Resumen: Este jueves, el juez Alvin Hellerstein rechazó la petición de la defensa para cerrar el caso. Donald Trump aseguró que esto es solo "una fracción" de lo que se le viene al expresidente venezolano

¡ATENCIÓN! Juez de Nueva York le dice «NO» a Maduro: el juicio por narcoterrorismo sigue en firme

Minuto30.com .- En una audiencia cargada de tensión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein tomó una decisión trascendental este jueves: el proceso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, seguirá adelante con toda la contundencia de la ley estadounidense.

“No voy a desestimar el caso”

Alrededor de las 11:45 hora local, el veterano juez de 92 años ingresó a la sala para resolver la moción presentada por los abogados de la pareja. La defensa de Maduro buscaba que el caso fuera desestimado alegando un “bloqueo ilegal” de fondos que les impedía pagar honorarios legales privados.

Sin embargo, el juez Hellerstein fue tajante: “No voy a desestimar el caso”, sentenció, validando así la acusación de la Fiscalía y permitiendo que el proceso avance hacia la etapa de descubrimiento de pruebas.

Trump: “Es solo una fracción de sus delitos”

Mientras la audiencia se desarrollaba en Manhattan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el caso. El mandatario aseguró que el pliego de cargos actual, que incluye narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, es apenas el comienzo.

“A Nicolás Maduro solo lo han procesado por una fracción de los delitos que ha cometido”, afirmó Trump, sugiriendo que podrían venir más acusaciones en el futuro cercano.

Cronología de una caída histórica

El proceso contra Maduro ha sido vertiginoso desde el inicio de este año 2026:

3 de enero: Captura de Maduro y Cilia Flores en Caracas durante una operación militar de EE. UU.

5 de enero: Primera audiencia en Nueva York, donde se declararon “no culpables”.

26 de marzo: Segunda audiencia donde el juez ratifica la validez del proceso judicial.

¿Qué sigue para la pareja?

Con la negativa del juez a cerrar el caso, ahora inicia la fase de “Discovery”. En esta etapa, los fiscales federales deberán entregar a la defensa las evidencias recolectadas durante años por agencias como la DEA.

A pesar de las quejas por la falta de acceso a fondos estatales venezolanos para pagar abogados de alto perfil, el tribunal ha recordado que el derecho a la defensa está garantizado, incluso si deben recurrir a defensores de oficio proporcionados por el Estado americano.