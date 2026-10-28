Murió el juez Alvin Hellerstein, el magistrado que llevaba el caso de Nicolás Maduro en Nueva York

Resumen: Hellerstein falleció por causas naturales a los 92 años, según el tribunal. Un nuevo juez, elegido al azar, asumirá el proceso contra Maduro y Cilia Flores.

Minuto30.com .- El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien tenía a su cargo el proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años, cuando le faltaba poco para cumplir los 93. Así lo confirmó un vocero del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que señaló que la muerte fue por causas naturales.

Cómo se conoció la noticia

La noticia comenzó a circular en la mañana de este miércoles, cuando la sinagoga The Jewish Center, en Manhattan, de la que Hellerstein era miembro y directivo desde hacía años, avisó a sus feligreses del fallecimiento. Poco después, el tribunal confirmó la información y explicó que otro juez asumirá sus procesos.

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¿Qué pasa ahora con el caso de Maduro?

Según la corte, un nuevo magistrado será asignado al azar para encargarse del proceso contra Maduro y de los demás asuntos que estaban en manos de Hellerstein. Por ahora no se conoce el nombre del reemplazo ni se ha informado si el cambio modificará el calendario del caso, cuyo juicio estaba previsto para comenzar en junio, según medios internacionales.

El nuevo juez tendrá que ponerse al día con un expediente que ya es extenso. Maduro enfrenta cargos por narcotráfico, entre otros, y el proceso ha avanzado ante el despacho de Hellerstein desde que el exmandatario fue llevado a Nueva York a comienzos de este año. En marzo, el propio juez rechazó la petición de la defensa de cerrar el caso, una decisión que dejó el proceso en pie y que Minuto30 informó en su momento.

Como ocurre cuando un juez deja un caso por una razón ajena al proceso, el magistrado que llegue deberá revisar lo ya decidido, las pruebas que se han intercambiado entre fiscales y defensa y las solicitudes que sigan pendientes, antes de fijar los próximos pasos. Será el tribunal el que informe cómo queda el calendario.

Una trayectoria de casi tres décadas

Hellerstein, nacido en Nueva York, fue nombrado juez federal por el presidente Bill Clinton en 1998 y ejerció en el Distrito Sur de Nueva York durante casi 30 años. Ese despacho, con sede en Manhattan, es uno de los más importantes de Estados Unidos por la cantidad de casos financieros, de terrorismo y de crimen organizado que pasan por él.

A lo largo de su carrera tuvo a cargo procesos de enorme repercusión. Entre ellos, la litigación derivada de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el caso contra Bill Hwang, fundador de la firma de inversión Archegos. En los últimos años se había convertido, además, en la cara judicial del proceso contra Maduro, uno de los más seguidos en América Latina.

Un proceso que sigue de cerca la región

El caso contra Maduro y Cilia Flores ha sido seguido con atención en Colombia y en toda la región, por el peso político del exmandatario venezolano y por la gravedad de las acusaciones. La muerte del juez no cierra el proceso: los cargos siguen vigentes y el caso continuará con un nuevo magistrado.

Lo que se sabe y lo que falta por conocer

Hasta el momento, lo confirmado es que Hellerstein murió por causas naturales a los 92 años, que el tribunal asignará un nuevo juez por sorteo y que el juicio contra Maduro estaba previsto para junio. Lo que aún no se ha informado es quién será el nuevo juez, si habrá cambios en las fechas ya anunciadas y cómo reaccionarán la Fiscalía y la defensa de Maduro y Cilia Flores ante el cambio.

Minuto30 estará atento a cualquier nuevo comunicado del tribunal y a las decisiones que se tomen en las próximas horas y días sobre el proceso.