Colombia se prepara para un 2026 histórico en el ciclo olímpico y paralímpico

El calendario deportivo de Colombia para el año 2026 se presenta como uno de los más exigentes y ambiciosos de los últimos tiempos, con una agenda que abarca desde la nieve europea hasta el calor del Caribe y el Cono Sur.

La actividad internacional para los atletas nacionales comienza de manera temprana con los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, Italia, que se celebran del 6 al 22 de febrero.

En esta edición, el país estará representado por Fredrik Fodstad en la modalidad de esquí cross-country, marcando la cuarta presencia histórica de Colombia en estas justas tras los debuts y participaciones en Vancouver 2010, PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

Tras la cita invernal, el protagonismo pasará a las nuevas generaciones de deportistas formados bajo los programas de desarrollo del Ministerio del Deporte.

El primer gran desafío para estos talentos menores de 19 años serán los Juegos Suramericanos de la Juventud, programados para realizarse en Panamá del 12 al 25 de abril.

Este evento servirá como un termómetro esencial para medir el relevo generacional del país en diversas disciplinas, consolidando los procesos de formación que se adelantan a nivel nacional.

A mitad de año, Colombia asumirá un rol protagónico como anfitrión al recibir los Juegos Parasuramericanos en Valledupar.

Del 5 al 16 de julio, la capital del Cesar será el escenario donde el país buscará ratificar su estatus de potencia mundial en el deporte adaptado.

Para esta organización, el Gobierno Nacional ha destinado una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, asegurando la infraestructura y logística necesarias para recibir a destacados medallistas paralímpicos y delegaciones de todo el continente.

La ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 continuará con dos paradas fundamentales en el segundo semestre del año.

Primero, los atletas colombianos se desplazarán a Santo Domingo, República Dominicana, para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

Casi de inmediato, la delegación nacional deberá prepararse para los Juegos Suramericanos, que tendrán lugar en las ciudades argentinas de Rosario y Santa Fe del 12 al 26 de septiembre, eventos que definen el posicionamiento regional del país en el ciclo olímpico.

El cierre de esta agitada temporada estará marcado por la juventud y la proyección internacional en dos frentes simultáneos.

En noviembre, Caracas recibirá los Juegos Bolivarianos de la Juventud, mientras que a nivel global, los focos estarán puestos en Dakar, Senegal, para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Para respaldar toda esta operación, el Ministerio del Deporte ha confirmado un presupuesto total de 45.300 millones de pesos en 2026, destinados a garantizar la preparación y participación de los atletas en los sistemas olímpico, paralímpico y sordolímpico.

