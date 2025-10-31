A exactamente un año de su inicio, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 han dado el pistoletazo de salida para la recta final con una serie de eventos festivos en el corazón de Senegal, marcando un hito histórico al ser el primer evento deportivo Olímpico que se celebra en el continente africano.

Este viernes 31 de octubre, el Teatro Nacional Daniel Sorano de Dakar fue el escenario principal, con la asistencia de figuras clave como Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, y Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, quienes presenciaron la revelación de la mascota oficial y el inicio de la cuenta regresiva oficial.

El gran protagonista de la jornada fue ‘Ayo’, la mascota oficial de Dakar 2026, un joven y energético león cuyo nombre significa «alegría» en la lengua yoruba, reflejando el espíritu de unidad y celebración de los Juegos.

Ayo fue seleccionado a través de un concurso nacional de creatividad que atrajo más de 500 propuestas de estudiantes senegaleses, buscando fomentar la conexión de la juventud con el evento.

El diseño de la mascota, que luce un tradicional sombrero fulani tingandé, no solo simboliza la sabiduría y la dignidad, sino que también sirve como un vibrante embajador del rico patrimonio cultural de Senegal ante el mundo.

Además de la presentación de Ayo, la emoción se intensificó con el lanzamiento del reloj oficial de la cuenta regresiva en el corazón de Dakar, un evento patrocinado por el socio olímpico global OMEGA.

Comienza la cuenta regresiva: Dakar 2026 a un año del primer evento olímpico en África

Esta celebración marca el inicio de una serie de actividades de movilización que culminarán a principios de noviembre con la cuarta edición del festival anual Dakar en Jeux.

Este festival deportivo y cultural está diseñado para unir a las comunidades de Dakar, Diamniadio y Saly, promoviendo los valores olímpicos y sumando el apoyo local de cara al histórico evento.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026, y se espera que reúnan a 2,700 de los mejores jóvenes atletas del mundo, todos menores de 17 años.

Las competiciones se distribuirán en tres sedes clave de Senegal: la capital, Dakar, junto con Diamniadio y Saly. Con la cuenta regresiva oficialmente en marcha, Senegal se prepara para acoger y mostrar su hospitalidad a una nueva generación de campeones, haciendo historia en suelo africano.

