Resumen: Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en el conjunto Torres de Alejandría, en Neiva, falleció este martes 27 de octubre. Presentaba quemaduras en el 70-80 % de su cuerpo y complicaciones respiratorias. Recibió atención veterinaria durante horas, pero las lesiones eran demasiado graves.

Murió Molly, la perrita que saltó de un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un voraz incendio en el conjunto residencial Torres de Alejandría, en Neiva, falleció en la tarde de este martes 27 de octubre, pese a los esfuerzos del equipo veterinario que la atendía desde el momento de la emergencia.

La confirmación se conoció cerca de las 5:30 de la tarde. De acuerdo con los reportes conocidos, la mascota presentaba quemaduras que comprometían entre el 70 y el 80 por ciento de su cuerpo, además de complicaciones respiratorias provocadas por el humo que inhaló durante el incendio. «No resistió», informó la organización Plataforma ALTO, que venía reportando su evolución.

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Las lesiones eran muy graves

Durante la caída, Molly golpeó una baranda cuya punta le ocasionó un hematoma y una perforación en el tórax. A esas lesiones se sumaban quemaduras en distintas partes del cuerpo, una lesión en la boca y una posible fractura que era evaluada por los especialistas que la atendían.

La perrita había sobrevivido al salto y fue trasladada de urgencia a un centro veterinario, donde permaneció bajo observación durante varias horas. Durante este martes, los reportes indicaban que estaba viva y recibiendo atención especializada, e incluso mostraba señales de mejoría, mientras cientos de personas seguían su evolución y se unían en una cadena de oración por su recuperación.

Sin embargo, la gravedad de las quemaduras y las complicaciones respiratorias apagaron la esperanza. En la veterinaria hicieron todo lo posible por salvarla, pero las lesiones eran demasiado severas y su cuerpo no resistió más.

El salto que conmovió al país

La emergencia se registró el lunes 26 de octubre en un apartamento del quinto piso del conjunto Torres de Alejandría, ubicado en la carrera 50 con calle 27C-01, en el oriente de la capital del Huila. Mientras las llamas avanzaban dentro del apartamento, Molly quedó atrapada en el balcón, rodeada de humo y sin una salida evidente.

En los videos que circulan en redes sociales se ve el momento en que la perrita cruza la baranda y se lanza al vacío. Abajo, varios vecinos sostenían una sábana con la intención de amortiguar el impacto, pero en el descenso el animal chocó contra la estructura de un balcón de un piso inferior, lo que desvió su trayectoria antes de llegar al suelo.

Tras el impacto, los residentes corrieron a auxiliarla y coordinaron su traslado inmediato a la clínica veterinaria. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva atendió la emergencia con dos máquinas y ocho unidades, y logró controlar por completo el incendio, que dejó daños materiales en la vivienda afectada. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que las causas del fuego aún son materia de investigación.

Neiva despide a Molly

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de dolor y solidaridad en redes sociales, donde la historia de Molly era tendencia desde el lunes. Miles de usuarios lamentaron su partida y enviaron mensajes de fuerza a la familia afectada por el incendio, que además de perder su vivienda enfrenta ahora la muerte de su mascota.

El caso de Molly se convirtió en un símbolo en Neiva: su salto desesperado para salvarse, el intento de los vecinos por recibirla con una sábana y la lucha de los veterinarios por mantenerla con vida mantuvieron en vilo a la capital del Huila durante más de un día.

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Hasta el lugar de la emergencia y al centro veterinario llegaron personas de la comunidad para ofrecer ayuda, y en redes sociales se multiplicaron las muestras de cariño hacia la perrita, cuya historia traspasó las fronteras del Huila y conmovió a todo el país.