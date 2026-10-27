Hallan un cuerpo entre los escombros del incendio del centro comercial Fundadores de Manizales

Resumen: Un cuerpo sin vida fue hallado entre los residuos del incendio que afectó al centro comercial Fundadores de Manizales, durante las inspecciones de los organismos de socorro. Según información preliminar de medios locales, caninos enviados desde Pereira detectaron restos humanos en la zona donde se habría originado el fuego el pasado 22 de octubre. Se trataría de una persona en situación de calle, aunque no hay confirmación oficial sobre su identidad ni sobre las causas del incendio, que aún se investigan.

Un cuerpo sin vida fue hallado entre los residuos del incendio que afectó al centro comercial Fundadores de Manizales, durante las labores de inspección que adelantan los organismos encargados de establecer lo ocurrido. El hallazgo se habría registrado este lunes 26 de octubre, cuatro días después de la emergencia.

Según información que circula en medios locales, caninos especializados enviados desde la ciudad de Pereira detectaron restos humanos en la parte externa del establecimiento, en la zona donde se habría originado el fuego, entre el muro de contención y una de las paredes del centro comercial. Las autoridades adelantan la inspección técnica del cuerpo.

Foto: Redes Sociales

Lo que se conoce del hallazgo

De acuerdo con el reporte preliminar, se trataría de una persona en situación de calle y, al parecer, habría sido quien provocó el incendio. Vecinos del sector habrían indicado que en ese lugar suelen quemar cobre. Además, un video de la noche de la conflagración mostraría a esa persona en el lugar y luego ya no aparecería en las imágenes, sin que se supiera más de ella.

Se trata de información preliminar. Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo ni sobre las causas del incendio, que deberán ser establecidas por los organismos competentes tras las verificaciones técnicas correspondientes. Por esa razón, cualquier hipótesis sobre el origen del fuego debe tomarse con cautela mientras avanzan las investigaciones.

Cómo fue el incendio en Fundadores

La emergencia se registró en la noche del jueves 22 de octubre de 2026, hacia las 10:18 p. m., en la parte trasera del centro comercial, por el costado de la avenida Marcelino Palacio. Según los primeros reportes, las llamas se concentraron en los niveles -2 y -3 de la edificación, una zona de parqueaderos y bodegas.

Cuando comenzó el fuego todavía había personas en las salas de cine, que debieron ser evacuadas, al igual que trabajadores de algunos establecimientos. Una densa columna de humo se hizo visible desde distintos sectores de la ciudad y, cerca de las 11:20 p. m., los organismos de socorro extendieron la evacuación a viviendas aledañas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, con apoyo de otros organismos de socorro, atendió la emergencia. Las labores se dificultaron por la poca visibilidad que dejó el humo, y en la madrugada del viernes 23 de octubre las llamas fueron controladas. En ese momento no se reportaron personas lesionadas por el fuego, aunque algunas fueron atendidas por inhalación de humo.

Cierre temporal y evaluación de la estructura

Tras el incendio, el centro comercial informó que permanecería cerrado de forma temporal mientras los especialistas adelantan las inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer los requisitos de una reapertura segura. La administración reiteró que su prioridad es la protección de la vida y la integridad de visitantes, comerciantes y empleados.

La gerente del establecimiento, Lina María Gutiérrez, indicó que desde el viernes se trabaja con ingenieros estructurales que verifican las condiciones del lugar, y que empresas proveedoras analizan el sistema de cableado eléctrico y otros espacios afectados para hacer las reparaciones necesarias. También se autorizó el ingreso de los propietarios de los negocios para que realicen la limpieza de sus locales.

Según explicó la gerente, el hecho de que el incendio se haya presentado en la zona de parqueaderos que da hacia la avenida Marcelino Palacio habría ayudado a minimizar los daños. El centro comercial confía en obtener pronto el visto bueno para volver a abrir sus puertas, aunque todavía no hay una fecha definida para la reapertura.

Qué sigue en la investigación

Con el hallazgo del cuerpo, la inspección técnica pasa a ser un elemento central para esclarecer lo sucedido: determinar quién era la persona, cuándo y cómo murió, y si existe relación con el origen del incendio. La identificación del cuerpo y el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento corresponden a los organismos competentes.

Mientras tanto, la administración del centro comercial ha pedido a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades y consultar únicamente sus canales oficiales, a través de los cuales se compartirá la información verificada sobre el estado de las instalaciones y la fecha de reapertura.

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