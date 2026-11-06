«Nos vemos el próximo año»: Maluma confirma su gira mundial «Loco X Volver World Tour 2027»

Resumen: Maluma confirmó este viernes 6 de noviembre su gira mundial «Loco X Volver World Tour 2027» con un emotivo video familiar en Instagram. La gira, su primera desde el «Don Juan Tour», se desarrollará entre 2027 y 2028 junto a Fénix Entertainment. Aún no hay fechas ni ciudades confirmadas, pero el artista ya dijo que quiere arrancar en Colombia.

Maluma le cumplió a sus fanáticos este viernes 6 de noviembre: el cantante colombiano confirmó oficialmente su gira mundial «Loco X Volver World Tour 2027», con la que volverá a los grandes escenarios internacionales después de más de dos años sin una gira propia.

El paisa compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un emotivo video de corte familiar y campestre, en el que aparece compartiendo a la mesa con su abuelo y recorriendo paisajes rurales. «Se llegó el momento de llevar nuestra cultura al mundo entero. Nos vemos el próximo año… QUE EMOCIÓNNNNNN», escribió el artista junto a la publicación, que en menos de una hora ya acumulaba miles de reacciones y comentarios de seguidores de varios países.

El video del anuncio: un regreso a las raíces

En el clip, Maluma le confiesa a su abuelo: «Tengo muchas, pero muchas ganas de viajar el mundo entero», aunque aclara que quiere hacerlo «sin perder nuestras raíces, sin perder nuestras costumbres». El mayor le responde con humor: «¿Y cómo hace uno para viajar con las costumbres? ¿Hay que llevársela en el hombro o qué?», a lo que el artista contesta: «Pues o por lo menos en la maleta».

Entre escenas familiares y café, el cantante asegura: «Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces». Su abuelo lo bendice («Dios me lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén») y, entre lágrimas, Maluma bromea: «Que la abuela no sepa que estoy llorando».

Foto: Redes Sociales

Una gira que se venía cocinando

Aunque la confirmación llegó este viernes, la gira ya se había anunciado en agosto pasado, cuando Billboard reveló que Maluma firmó un acuerdo global con Fénix Entertainment, la productora argentina especializada en entretenimiento en vivo, para desarrollar su próxima gira internacional entre 2027 y 2028. Será la primera del artista desde el «Don Juan Tour» (2023-2024).

«Trabajar con un artista de la trayectoria y el alcance internacional de Maluma es tanto un desafío como una enorme responsabilidad», dijo entonces Marcelo Figoli, fundador y presidente de Fénix Entertainment.

En las últimas semanas el propio cantante fue soltando pistas en redes sociales: publicó imágenes de letreros y comercios de Medellín y Envigado con nombres de destinos internacionales —Madrid, Nueva York, Perú, Chile, Italia, Francia, Bolivia, El Salvador, Miami y Orlando, entre otros— bajo la fórmula «Loco x volver a…», lo que disparó las teorías sobre las posibles paradas del tour.

Foto: Redes Sociales

¿Arranca en Colombia?

Por ahora no hay fechas, ciudades ni recintos confirmados. Sin embargo, en una entrevista reciente con el programa Impresentables de LOS40, Maluma aseguró que su deseo es comenzar el recorrido en su tierra: «Necesito empezar por la casa», expresó.

En esa misma conversación contó que decidió no hacer conciertos propios durante 2026 para dedicarse de lleno a la producción del nuevo espectáculo, y que la elección de los escenarios dependerá de lo que necesite el montaje: preferiría hacer varias presentaciones en un mismo recinto antes que sacrificar elementos del show por un escenario más grande.

«Loco x Volver» es el séptimo álbum de estudio de Maluma, lanzado en mayo de este año como un regreso a sus raíces colombianas y a la esencia de sus primeros años en Medellín. De este proyecto ya se desprenden éxitos en las listas tropicales de Billboard como «1+1», junto a Kany García, y «Tu recuerdo».

Foto: Redes Sociales

«Toca llevar un cafecito en la maleta», resume con humor el paisa en el video, y cierra con el mensaje que ilusiona a sus seguidores: «Estoy loco por volver a cantar, a viajar y a soñar juntos. Nos vemos muy pronto, mi gente: loco por volver».

Con el anuncio de este viernes, la cuenta regresiva ya arrancó para los fanáticos del paisa, que sueñan con verlo de nuevo en casa antes de que se lleve su cultura «al mundo entero».

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