Resumen: El artista paisa vive uno de los mejores momentos de su vida. Fue elegido como imagen global de la icónica marca de vehículos a escala con un diseño inspirado en Colombia, al tiempo que confirmó que ya tiene el nombre para su nuevo hijo y habló de matrimonio.

¡Doble celebración para Maluma! Se convierte en leyenda de Hot Wheels y revela detalles de su segundo bebé

Minuto30.com .- Juan Luis Londoño, conocido mundialmente como Maluma, sorprendió a sus seguidores con un doble anuncio que abarca tanto sus pasiones de la infancia como su consolidación familiar. El cantante colombiano hizo historia al convertirse en una de las figuras principales de Hot Wheels, mientras que en el ámbito personal entregó emocionantes detalles sobre la llegada de su segundo hijo junto a Susana Gómez.

«La Matrona»: El sello colombiano en Hot Wheels

El artista paisa fue seleccionado para integrar la primera Clase de Leyendas de Hot Wheels, como parte de la nueva campaña internacional «Challenge Accepted». Esta iniciativa global reúne a tres figuras reconocidas por abrirse camino en sus industrias asumiendo grandes riesgos. En este selecto grupo, Maluma comparte honores con el goleador polaco Robert Lewandowski y la famosa creadora de contenido automotor Supercar Blondie.

El artista no se limitó a prestar su nombre para el proyecto y participó directamente en el codiseño de un Toyota Land Cruiser FJ60, un vehículo que fue bautizado como «La Matrona». La elección de esta camioneta representa su profundo vínculo con Colombia, su gusto histórico por los motores y una personalidad asociada con la exploración. Para el antioqueño, esta colaboración le permitió regresar a sus raíces de niño y transformar su historia personal en un objeto de colección a escala.

Crece la familia y suenan campanas de boda

A la par de sus triunfos comerciales, el intérprete habló con gran emoción sobre su vida en el hogar. Tras disfrutar de los primeros meses de vida de su primogénita París, Maluma se prepara para recibir a su segundo bebé.

Durante sus declaraciones, el cantante confesó que el nuevo integrante de la familia ya tiene nombre, aunque aclaró que todavía no piensa compartirlo públicamente para mantener la privacidad de este momento junto a Susana Gómez. Sumado a la alegría por la expansión de su familia, el artista no descartó la idea de llegar al altar, revelando que ya hay conversaciones sobre una posible boda para sellar esta nueva etapa de su vida.