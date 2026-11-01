Marlos Moreno vuelve al trabajo grupal: así está el parte médico de Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional entregó el parte médico oficial en la víspera de la visita a Bucaramanga por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Neider Parra presenta buena evolución de su esguince de tobillo izquierdo y continúa en fisioterapia. Marlos Moreno iniciará trabajos grupales este lunes 2 de noviembre, la mejor noticia del reporte. Ian Poveda, operado del tobillo izquierdo, sigue su recuperación de larga duración.

Minuto30.com.- Atlético Nacional entregó este sábado 1 de noviembre un nuevo parte médico oficial de su plantel, en la víspera de la visita a Atlético Bucaramanga por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026, con novedades sobre los jugadores que siguen en proceso de recuperación.

El reporte, firmado por el Departamento Médico del club con diagnóstico de Cedimed, actualiza el estado del defensor Neider Parra y del extremo Marlos Moreno, y llega en un momento clave del semestre para el ‘verdolaga’, que marcha líder del campeonato y afronta una exigente seguidilla de partidos.

Neider Parra evoluciona bien de su esguince

El central Neider Parra presenta un esguince de tobillo izquierdo y, según el parte oficial, tiene buena evolución y continúa con trabajos de fisioterapia.

El joven zaguero de 21 años se lesionó en el clásico paisa ante Independiente Medellín, cuando tuvo que abandonar la cancha en camilla alrededor del minuto 60, tras una mala pisada después de un salto. Su salida obligó al técnico Lucas González a modificar la línea defensiva y encendió las alarmas entre los aficionados, que temían una lesión de mayor gravedad.

Los exámenes posteriores confirmaron el esguince y descartaron un compromiso más serio. Una semana después, el club reporta una evolución favorable, aunque el defensor sigue al margen de los trabajos con el grupo. Parra atraviesa un buen momento deportivo y se había consolidado como pieza de la zaga verdolaga, por lo que su pronto regreso es una de las prioridades del cuerpo médico.

Marlos Moreno vuelve a los trabajos grupales

La mejor noticia del parte es la de Marlos Moreno: el extremo iniciará trabajos grupales este lunes 2 de noviembre, el paso más importante hasta ahora en su recuperación.

Moreno lleva varias semanas por fuera de las canchas por una lesión muscular en los isquiotibiales, la misma zona que afectó a Alfredo Morelos a finales de septiembre. El club ha llevado su proceso con cautela, con monitoreo constante del cuerpo médico y de los fisioterapeutas, para evitar una recaída antes de autorizar su vuelta.

El regreso al trabajo con sus compañeros no significa que esté listo para jugar de inmediato: su reincorporación a las convocatorias dependerá de cómo responda a las cargas progresivas de los próximos días. Aun así, el paso al trabajo grupal ilusiona a la hinchada con tenerlo de vuelta en la recta final del semestre.

Ian Poveda sigue en recuperación de larga duración

El parte de este sábado no trajo novedades de Ian Poveda, la baja más delicada del semestre. El atacante fue operado del tobillo izquierdo mediante una artroscopia y tiene una incapacidad proyectada de tres meses, por lo que su regreso a las canchas apuntaría a comienzos de 2027.

Poveda llegó a Nacional en agosto de este año como uno de los refuerzos del segundo semestre, con paso por el fútbol de Inglaterra, pero las lesiones no le han permitido tener continuidad. Su ausencia deja al ataque del ‘verdolaga’ sin una de sus opciones de desequilibrio por fuera.

El líder visita a Bucaramanga

Atlético Nacional, líder del campeonato, visita este lunes 2 de noviembre a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, a las 8:15 p.m., en uno de los partidos más atractivos de la fecha 17.

El cuadro ‘Leopardo’ llega con la tranquilidad de estar prácticamente clasificado a los cuadrangulares, luego de superar 2-1 a Deportivo Pasto en la jornada anterior, y buscará darle una alegría a su afición ante el líder.

En el ‘verdolaga’, la convocatoria para el viaje a tierras santandereanas trajo una buena noticia: el regreso de Alfredo Morelos, que ya superó su lesión muscular en los isquiotibiales y vuelve a una lista de viaje tras varias semanas de recuperación y trabajos de readaptación de campo.

Con Morelos de vuelta, Parra en fisioterapia, Moreno a punto de reintegrarse y Poveda en proceso de larga duración, el cuerpo médico de Nacional atraviesa una semana de balance positivo, a la espera de recuperar a todas sus piezas para el cierre del todos contra todos.

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Parte médico oficial

Foto: Atlético Nacional