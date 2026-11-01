¡Noche movida! Halloween en Bogotá dejó 89 capturas, 715 armas incautadas y más de mil comparendos

Resumen: El balance de seguridad de Halloween en Bogotá dejó 89 personas capturadas, 715 armas cortopunzantes y 4 armas de fuego incautadas, y más de mil comparendos de movilidad. La Policía atendió 22.807 llamadas y reportó tres homicidios no relacionados con la celebración, uno menos que el año pasado.

El Día Dulce se vivió con total normalidad en la capital, pero no estuvo exento de trabajo para las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance de seguridad de las celebraciones de Halloween, que dejó 89 personas capturadas por diferentes delitos y cientos de armas incautadas entre la noche del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre.

Según el reporte oficial, la noche de brujas en Bogotá se mantuvo bajo control gracias al despliegue de las patrullas de vigilancia, que atendieron miles de requerimientos de la ciudadanía durante la jornada.

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89 capturas y cientos de armas incautadas en Bogotá

En materia de prevención, los uniformados incautaron 715 armas cortopunzantes y cuatro armas de fuego durante los operativos de registro y control desplegados por toda la ciudad en la noche de Halloween. Las 89 personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes por diferentes delitos.

El balance también incluyó 765 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia: 715 de ellas por porte de armas cortopunzantes y otras 50 por riñas, una de las problemáticas más comunes en este tipo de celebraciones.

Tres homicidios, pero uno menos que el año pasado

La Policía informó que durante el periodo de las celebraciones se registraron tres homicidios que, de acuerdo con las primeras investigaciones, no ocurrieron en el marco de la fiesta: uno estaría relacionado con un hecho de intolerancia y los otros dos, al parecer, con ajustes de cuentas. Por estos casos hay una persona capturada.

Aun así, la cifra representa una reducción frente al año anterior, pues se registró un homicidio menos en comparación con la misma fecha de 2025.

Más de 22 mil llamadas atendidas en la noche de brujas

En cuanto a la atención a la ciudadanía, la Policía de Bogotá reportó que recibió 22.807 llamadas y registró 11.792 motivos de atención por parte de las patrullas de vigilancia durante Halloween.

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De esos requerimientos, 6.816 estuvieron relacionados con situaciones que afectaron la convivencia ciudadana, entre ellas riñas, exceso de ruido y otros comportamientos contrarios a las normas, lo que confirma que el ruido y las peleas fueron los principales dolores de cabeza de la noche.

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Más de mil comparendos de movilidad

En el frente de la movilidad, la noche también estuvo movida. Las autoridades impusieron 1.020 comparendos a vehículos y motocicletas, de los cuales 326 correspondieron a incumplimientos del decreto distrital de restricción. Además, fueron inmovilizadas 101 motocicletas en medio de los procedimientos.

La Secretaría de Movilidad señaló que durante el horario de restricción, entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, se registró una fatalidad en siniestros viales, y la víctima no era usuario de motocicleta. La cifra representa una reducción del 75 % frente a 2024, cuando murieron cuatro personas en las vías, aunque se mantiene igual al registro de 2025, cuando también hubo una fatalidad.

El balance de las tres jornadas de restricción

En total, durante los controles de movilidad realizados en las tres jornadas, las autoridades impusieron 3.231 comparendos e inmovilizaron 1.649 vehículos en Bogotá. La velocidad promedio en los principales corredores viales de la ciudad fue de 27,3 kilómetros por hora, un 1,1 % menos frente al mismo fin de semana de Halloween del año anterior.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad a través de la línea 123, y recordaron que los operativos de control continuarán en los próximos fines de semana para garantizar la tranquilidad de los capitalinos.

Foto: Alcaldía de Bogotá