¡Más de 2.100 comparendos! Halloween dejó 536 vehículos inmovilizados en Medellín

Resumen: Los operativos del 31 de octubre en Medellín dejaron más de 2.100 comparendos de tránsito y 536 vehículos inmovilizados: 504 motos y 32 carros. La Alcaldía reportó además una captura por estupefacientes, 16 traslados por protección, 31 comparendos de convivencia, ocho incautaciones y la suspensión de un establecimiento. Participaron más de 660 integrantes de las instituciones, con ocho puestos de control y cuatro reacciones motorizadas.

La noche de disfraces terminó con un amplio balance de controles en las calles de Medellín: más de 2.100 comparendos de tránsito y 536 vehículos inmovilizados dejaron los operativos de Halloween realizados el 31 de octubre, de acuerdo con el reporte de la Alcaldía divulgado este domingo 1 de noviembre.

Las motocicletas concentraron la mayor parte de las inmovilizaciones. Del total informado por las autoridades, 504 corresponden a motos y 32 a carros. El despliegue estuvo dirigido a prevenir caravanas ilegales, revisar el cumplimiento de las normas y evitar conductas que pusieran en riesgo a quienes se movilizaban por la ciudad durante la celebración.

Según la Administración Distrital, en las intervenciones participaron más de 660 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el cuerpo de agentes de tránsito. El balance reúne resultados de movilidad, seguridad y convivencia, con cifras distintas para cada uno de esos frentes.

Fotos: Alcaldía de Medellín

Halloween en Medellín: ocho puestos de control y recorridos por los barrios

El dispositivo incluyó cuatro reacciones motorizadas y ocho puestos de control. Con estas acciones, las instituciones buscaron detectar comportamientos que pudieran afectar la seguridad vial y mantener presencia en sectores de alta circulación durante la noche de Halloween.

Entre los puntos intervenidos estuvieron el puente de la 4 Sur, Guayabal, la vía Medellín-Bogotá, Manrique, los túneles de Oriente y Occidente y La Asomadera. A ese trabajo se sumaron los recorridos de los grupos de reacción por Belén, Guayabal, Villa Hermosa, Manrique, Aranjuez y Castilla.

El reporte fue entregado después del dispositivo anunciado antes de la celebración. En el balance de los procedimientos del 31 de octubre, la Alcaldía informó el despliegue de más de 660 integrantes de las instituciones y detalló tanto las inmovilizaciones como las intervenciones de convivencia.

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Fotos: Alcaldía de Medellín

El subsecretario operativo de Medellín, Sebastián Acosta, explicó que los controles tienen una finalidad preventiva. «Detrás de cada control hay un propósito, cuidar la vida de las personas», señaló el funcionario al presentar los resultados de la jornada.

Acosta agregó que las intervenciones no se limitan a imponer comparendos o retirar vehículos de circulación. Según su explicación, el objetivo es evitar accidentes y situaciones que puedan terminar en tragedia, para que las familias disfruten de la ciudad con tranquilidad y se respeten las normas.

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Una captura y 16 traslados por protección

En el frente de seguridad, las autoridades reportaron la captura de una persona por estupefacientes. El boletín no detalló su identidad ni las circunstancias específicas de ese procedimiento.

Otras 16 personas fueron llevadas al Centro de Traslado por Protección. Estos traslados aparecen en el informe como un resultado separado de la captura; no corresponden a 16 capturas adicionales.

El balance también incluyó 31 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, una cifra diferente de los más de 2.100 comparendos de tránsito registrados durante los controles viales.

Fotos: Alcaldía de Medellín

Además, la Policía Nacional y el personal de Espacio Público realizaron ocho incautaciones. Las autoridades suspendieron la actividad de un establecimiento abierto al público, aunque el comunicado no especificó el nombre del negocio ni la ubicación del procedimiento.

Los controles continuarán en la ciudad

La Alcaldía anunció que mantendrá las acciones de vigilancia, prevención y control en diferentes sectores de Medellín. El llamado a los conductores es a respetar las normas de tránsito, movilizarse con responsabilidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

En ese mensaje, la Administración también pidió proteger especialmente a las niñas y los niños durante las celebraciones. La seguridad vial y la convivencia, insistió el Distrito, son responsabilidades compartidas entre las instituciones y la ciudadanía.

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«Seguimos en las calles, acompañando a la ciudadanía y actuando frente a quienes ponen en riesgo la seguridad y la convivencia», afirmó Acosta. El funcionario sostuvo que los controles continuarán para proteger a las familias y mantener el orden en los distintos sectores de Medellín.