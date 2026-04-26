Resumen: Ryan Castro llenó el Estadio Atanasio Girardot con un espectáculo de cerca de cinco horas que reunió a decenas de invitados y recorrió distintas etapas de su carrera. La noche incluyó presentaciones de artistas nacionales e internacionales, una puesta en escena de gran formato y momentos que conectaron con su historia personal y musical. El evento terminó consolidándose como uno de los conciertos más grandes de su trayectoria en Medellín.

¡Ryan Castro la rompió en el Atanasio! 5 horas, 17 invitados y un show que marcó un antes y un después en Medellín

El 25 de abril de 2026 quedó marcado como una de las noches más ambiciosas en la historia reciente de los conciertos en Medellín. Ryan Castro logró llenar el Estadio Atanasio Girardot y convertirlo en el escenario más grande de su carrera, con un espectáculo de casi cinco horas que reunió a decenas de invitados sobre la tarima.

A lo largo de la noche, el artista presentó un recorrido por sus distintas etapas, respaldado por una puesta en escena cuidada al detalle y una serie de colaboraciones que aportaron momentos clave al desarrollo del show.

Una ciudad lista para una noche histórica

Desde temprano, el ambiente en los alrededores del estadio ya anticipaba la magnitud del evento. La estética urbana, los colores intensos y la identidad visual ligada a su universo musical transformaron el ingreso en una experiencia previa al espectáculo.

El acceso del público inició en la tarde y, antes de que cayera la noche, gran parte del estadio ya estaba ocupado. La apertura musical estuvo a cargo de DJ Tornall, quien preparó el terreno para lo que vendría después.

Un inicio que sacudió el Atanasio

A las 8:00 p. m., el arranque fue tan calculado como impactante. Una secuencia audiovisual, el sobrevuelo de un helicóptero y un juego de pantallas dieron paso a la entrada del artista, quien apareció interpretando uno de sus temas antes de instalarse definitivamente en la tarima principal.

“Primero que todo, agradecerle a las 47.000, 48.000 personas que vinieron y pagaron solo por verme a mí”, dijo ante un estadio completamente entregado.

Invitados que marcaron el ritmo de la noche

El espectáculo avanzó como una cadena de momentos que se superaban entre sí. La presencia de Sean Paul elevó la energía con una mezcla de clásicos y colaboraciones, mientras que figuras del urbano como Maluma tomaron el escenario para interpretar varios de sus éxitos, generando una de las reacciones más fuertes del público.

También hubo espacio para fusiones inesperadas. La aparición de Jorge Celedón llevó el vallenato al corazón del show, ampliando el rango musical de la noche. A lo largo del concierto se sumaron artistas como Sech, Zion, Feid y J Balvin, entre otros, consolidando una alineación poco habitual en un mismo escenario en la ciudad.

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Cada intervención contó con su propio diseño escénico, coreografías y visuales, lo que evitó que el espectáculo perdiera dinamismo pese a su duración.

De sus inicios al presente: un viaje completo

Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando el artista se trasladó a una tarima ubicada en medio del público, recreando una especie de isla. Allí interpretó canciones de sus primeras etapas, conectando directamente con sus inicios y con quienes lo han acompañado desde antes de su salto masivo.

El momento más emotivo: palabras, familia y mensaje

En la recta final, la carga emocional tomó protagonismo. J Balvin, uno de los artistas más cercanos a su proceso, le dedicó unas palabras frente a todo el estadio:

“Este hombre es la voz de superación, viene de abajo… hoy te estás graduando en tu tierra como uno de los artistas más importantes de Colombia para el mundo”.

La reacción fue inmediata: el público coreó su nombre mientras Ryan permanecía visiblemente emocionado en el escenario.

A ese momento se sumó otro que terminó de tocar fibras: un mensaje proyectado en pantalla del hijo de Balvin, Río, que generó una respuesta masiva en el estadio:

“Hola, tío Ryan, no tengas miedo. Yo sé que va a ser tu primera vez que vas a estar en un estadio. No tengas miedo, yo sé, yo te amo. Awoo”

El gesto, inesperado y genuino, se convirtió en uno de los recuerdos más comentados tras el concierto.

Un cierre a la altura

El cierre, acompañado de efectos visuales y una audiencia completamente entregada, selló una noche que no solo marcó un hito en la carrera del artista, sino que también elevó el estándar de los conciertos en la ciudad.

Más que un espectáculo, fue una celebración de trayectoria, identidad y conexión con el público. Una noche que difícilmente será olvidada en Medellín.