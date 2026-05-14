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Resumen: El alcalde aseguró que las diferentes estaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), continúan realizando inspecciones

«No tenemos reporte de afectaciones»: Fico Gutiérrez entrega balance tras el fuerte sismo que sacudió a Medellín

Minuto30.com .– Tras el fuerte movimiento telúrico de magnitud 5.6 con epicentro en el departamento del Chocó, que sacudió de manera prolongada a gran parte del occidente colombiano durante la mañana de este jueves 14 de mayo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un primer parte de tranquilidad a la ciudadanía.

El mandatario local se pronunció a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) minutos después del evento, confirmando que la capital antioqueña superó el sacudón sin novedades de gravedad.

Monitoreo activo y barridos preventivos

De acuerdo con el reporte oficial entregado por Gutiérrez, la ciudad no registra daños estructurales ni situaciones que lamentar tras la fuerte onda sísmica. Sin embargo, los protocolos de emergencia se mantienen activos.

Para garantizar la seguridad de los habitantes, la administración distrital ha desplegado las siguientes acciones:

Verificación en territorio: El alcalde aseguró que las diferentes estaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), continúan realizando inspecciones y barridos preventivos en las 16 comunas y los corregimientos de la ciudad.

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Línea de atención: Gutiérrez hizo un llamado a la prevención y recordó a la ciudadanía que, ante cualquier eventualidad, agrietamiento estructural o situación de emergencia derivada del sismo, deben comunicarse de inmediato a la línea única 123.

Las autoridades reiteran la importancia de mantener la calma, evitar difundir información falsa a través de redes sociales y conocer las rutas de evacuación en hogares y lugares de trabajo ante posibles réplicas.

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