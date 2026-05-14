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Resumen: De acuerdo con la información definitiva entregada por el Servicio Geológico Colombiano (@sgcol), las características técnicas del sismo son las siguientes

¡Medio país lo sintió! Se confirma la magnitud del fuerte temblor que supera los 5.5

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió su primer boletín actualizado respecto al fuerte movimiento telúrico que sacudió al occidente y centro del país la mañana de este jueves 14 de mayo. Tras los análisis instrumentales, la entidad ajustó al alza la intensidad del temblor, fijándola en una magnitud de 5.6.

Asimismo, la profundidad del evento sísmico fue recalculada, lo que explica la amplia percepción de la onda expansiva en varios departamentos de Colombia.

Datos oficiales del Boletín Actualizado

De acuerdo con la información definitiva entregada por el Servicio Geológico Colombiano (@sgcol), las características técnicas del sismo son las siguientes:

Fecha: Jueves, 14 de mayo de 2026.

Hora local: 07:48 a.m.

Magnitud: 5.6 (Aumentó respecto al reporte preliminar de 5.5).

Profundidad: 112 kilómetros (Se ajustó desde los 90 km iniciales).

Epicentro: Municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó.

Amplia percepción ciudadana y barrido de autoridades

La actualización de la profundidad a 112 km clasifica este evento como un sismo de profundidad intermedia. Desde el punto de vista geológico, esto propicia que el temblor se sienta con fuerza en un área mucho más extensa, pero reduce la probabilidad de daños graves en la superficie cercana al epicentro.

Usuarios a través de redes sociales han confirmado que el sacudón se sintió con intensidad en edificios altos y zonas residenciales de departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y algunos sectores de Cundinamarca.

Por el momento, las oficinas de Gestión del Riesgo departamentales y municipales continúan realizando los barridos de seguridad. Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales ni afectaciones estructurales de consideración. La recomendación de las autoridades sigue siendo mantener la calma, identificar rutas de evacuación y estar atentos a posibles réplicas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-05-14, 07:48 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 112 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/c2id3SOcFz — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 14, 2026

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