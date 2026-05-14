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    ¡Muy largo y duro! Tembló la mañana de este jueves 14 de mayo

    Dada la magnitud y su profundidad intermedia, usuarios en redes sociales han reportado que el sismo se sintió de manera fuerte y prolongada

    Publicado por: SoloDuque

    temblor
    ¡Muy largo y duro! Tembló la mañana de este jueves 14 de mayo

    Resumen: Hasta el momento de la emisión de este boletín preliminar, las autoridades departamentales y los organismos de socorro no han reportado daños materiales graves ni personas lesionadas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La mañana de este jueves 14 de mayo inició con un fuerte movimiento telúrico que encendió las alarmas en el occidente del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud considerable que se sintió con fuerza en varias regiones del territorio nacional.

    Las autoridades de gestión del riesgo ya inician los barridos correspondientes para descartar afectaciones estructurales o víctimas.

    Detalles del movimiento telúrico

    De acuerdo con el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales (@sgcol), el sismo presentó las siguientes características técnicas:

    Fecha: Jueves, 14 de mayo de 2026.

    Hora local: 07:48 a.m.

    Magnitud: 5.5 en la escala de Richter.

    Profundidad: 90 kilómetros (Considerada como profundidad intermedia, lo que explica por qué la onda sísmica se sintió en un radio amplio sin ser necesariamente destructiva en el epicentro).

    Epicentro: Municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó.

    Reportes ciudadanos y evaluación de daños

    Dada la magnitud de 5.5 y su profundidad intermedia, usuarios en redes sociales han reportado que el sismo se sintió de manera fuerte y prolongada no solo en el departamento del Chocó, sino también en zonas aledañas como el Valle del Cauca, Antioquia, el Eje Cafetero y algunos sectores del centro del país.

    Hasta el momento de la emisión de este boletín preliminar, las autoridades departamentales y los organismos de socorro no han reportado daños materiales graves ni personas lesionadas. Sin embargo, se hace un llamado a la comunidad a mantener la calma, revisar las estructuras de sus viviendas o lugares de trabajo y estar atentos a las réplicas u reportes oficiales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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