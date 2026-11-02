«Estable, dentro de la gravedad»: jugador del Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio

Resumen: Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sufrió una parada cardiorrespiratoria tras una entrada del portero Owono. Fue reanimado en la ambulancia y permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad. El Tenerife-Andorra se suspendió en el minuto 96 con 2-2.

El fútbol español vivió una tarde de angustia este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, «estable, dentro de la gravedad», después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras el fuerte choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, una acción que provocó la suspensión del partido de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

La jugada ocurrió en los instantes finales, con empate 2-2 en el marcador. Owono salió varios metros de su área para disputar un balón largo e impactó con su pierna en alto sobre De Miguel, que quedó tendido e inconsciente sobre el césped. El acta arbitral recogió así la expulsión del guardameta: «En el minuto 90 el jugador (25) FERRER OWONO, JESUS LAZARO fue expulsado por el siguiente motivo: por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico».

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Los servicios sanitarios y miembros de la Cruz Roja atendieron al delantero sobre el césped durante varios minutos, mientras los jugadores de ambos equipos, varios de ellos entre lágrimas, pedían con desespero la entrada de la asistencia médica. De Miguel fue evacuado finalmente en ambulancia. Según el parte médico difundido por el CD Tenerife, el delantero «sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el brutal impacto recibido durante el encuentro ante el Andorra tras una entrada del guardameta Owono en una disputa por un balón aéreo».

El informe del club añade que el futbolista «logró recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios sanitarios en el interior de la ambulancia» y que «respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente». Tras ser estabilizado inicialmente, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde continúa recibiendo atención médica. En su comunicado oficial, la entidad blanquiazul confirmó que De Miguel está «ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad», e informó de que sus servicios médicos permanecen en el centro hospitalario y darán parte cuando haya novedades.

Tras la evacuación del jugador, el árbitro se reunió con los capitanes y delegados de ambos clubes y decidió suspender el encuentro. El acta lo relató así: «El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios. Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo por todas las partes».

El documento arbitral también fijó la forma en la que se reanudará el encuentro: «la reanudación será mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban 2 minutos por jugarse». El marcador en el momento de la suspensión era de empate a dos, después de que el Andorra remontara un 0-2 en contra con goles en los minutos 80 y 87.

El partido, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, debió disputarse el domingo, pero fue aplazado un día por la alerta por fuertes lluvias en la isla. Terminó, además, con tres expulsados: por el Tenerife vio la roja directa Dani Martín en el minuto 85 por «lanzar el balón hacia un adversario a la cabeza no estando el balón en juego, con intención de golpearle», y por el Andorra fue expulsado Lautaro Bouzada en el minuto 83 por doble tarjeta amarilla, antes de la roja a Owono.

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El CD Tenerife expresó su apoyo a su delantero en sus canales oficiales: «El partido Tenerife-Andorra ha sido suspendido por razones médicas de Jesús de Miguel. Mucho ánimo y todo nuestro apoyo». La cuenta oficial de la Segunda División española también trasladó su apoyo y ánimo al jugador en su recuperación. Medios españoles reportaron, además, que durante la atención al delantero se escucharon desde las gradas cánticos de «asesino» dirigidos al portero Owono.

La atención del fútbol español está puesta ahora en la evolución de Jesús de Miguel, cuyo parte oficial más reciente lo mantiene ingresado en la UCI, estable dentro de la gravedad, mientras los servicios médicos del club tinerfeño permanecen en el hospital a la espera de novedades sobre su estado.