Resumen: Molly, la perrita que saltó de un quinto piso para huir de un incendio en el conjunto Torres de Alejandría, en Neiva, murió el 27 de octubre. Tenía quemaduras en el 70 % u 80 % del cuerpo y una perforación en el tórax. Bomberos investigan las causas del incendio.

¡No resistió! Murió Molly, la perrita que saltó de un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

Molly, la perrita que se lanzó desde el balcón de un quinto piso para escapar de un incendio en un conjunto residencial de Neiva, murió la tarde de este martes 27 de octubre a causa de la gravedad de las lesiones que sufrió en la emergencia que mantuvo en vilo a miles de personas.

La confirmación la dio la organización Plataforma ALTO, que venía reportando el estado de salud de la mascota desde que el video de su salto se volvió viral en redes sociales. «No resistió», anunciaron cerca de las 5:30 de la tarde, pese a los esfuerzos del equipo veterinario que la atendía desde el momento en que se lanzó al vacío.

Un salto desesperado que conmovió al país

La emergencia se registró el lunes 26 de octubre en el conjunto residencial Torres de Alejandría, ubicado en la carrera 50 con calle 27C-01, en el oriente de la capital del Huila. El fuego se originó en un apartamento del quinto piso y, mientras las llamas y el humo denso avanzaban por el inmueble, Molly quedó atrapada en el balcón, sin una salida segura.

En los videos que circularon en redes se ve a la perrita moviéndose desesperada por el balcón, rodeada de humo. Abajo, varios vecinos se organizaron con rapidez y extendieron una sábana con la esperanza de amortiguar la caída. Sin embargo, en el descenso Molly chocó contra la estructura de un balcón de un piso inferior, lo que desvió su trayectoria antes de llegar al suelo, lejos de la sábana.

De inmediato, los residentes corrieron a auxiliarla y coordinaron su traslado de urgencia al centro veterinario más cercano, mientras otras personas usaban mangueras y extintores para evitar que el fuego se propagara a otras zonas de la copropiedad.

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Las lesiones eran muy graves

En un primer momento hubo esperanza. Durante la mañana y buena parte de la tarde de este martes, los reportes señalaban que Molly estaba viva, que recibía atención veterinaria especializada y que incluso había mostrado una leve mejoría. Las primeras evaluaciones hablaban de quemaduras en varias partes del cuerpo, una lesión en la boca y una posible fractura que debía ser valorada.

Sin embargo, los exámenes más detallados revelaron un panorama mucho más delicado: la perrita tenía un hematoma y una perforación en el tórax, causados por el golpe contra la baranda durante la caída, y quemaduras que comprometían entre el 70 % y el 80 % de su cuerpo. Con ese cuadro, y aunque en la veterinaria trataron de hacer todo lo posible, su organismo no resistió.

«Durante la caída, Molly golpeó una baranda, cuya punta le ocasionó un hematoma y una perforación en el tórax», explicó Plataforma ALTO en el mensaje con el que confirmó su fallecimiento, que de inmediato generó una ola de mensajes de dolor y de solidaridad en las plataformas digitales.

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El incendio dejó graves pérdidas materiales

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva atendió la emergencia con dos máquinas y ocho unidades, y logró controlar por completo las llamas. Helmer Pérez Cerquera, teniente y comandante de la institución, explicó que los equipos encontraron el incendio en el apartamento del quinto piso y realizaron las maniobras necesarias para extinguirlo antes de que se extendiera.

El siniestro dejó cuantiosos daños materiales en la vivienda afectada, pero no se reportaron personas lesionadas. Por ahora, las causas exactas del incendio siguen en investigación, mientras las autoridades adelantan las inspecciones de rigor en el inmueble.

Tras lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no dejar solas a las mascotas en casa durante largos periodos y para revisar las redes eléctricas y de gas, así como los enchufes que quedan conectados antes de salir, pues las fallas en estas instalaciones son una de las causas más frecuentes de este tipo de emergencias en viviendas.

La historia de Molly, que mantuvo pendiente a buena parte del país durante más de un día, terminó este martes con el desenlace que muchos temían. En redes sociales, los mensajes de despedida para la perrita y de agradecimiento a los vecinos que intentaron salvarla con una sábana se multiplicaron en las últimas horas, junto con reflexiones sobre el cuidado de los animales en el hogar.

Foto: Plataforma Alto