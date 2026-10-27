¡No para! Al menos seis temblores se han registrado en Colombia este martes 27 de octubre

Resumen: El Servicio Geológico Colombiano reportó al menos seis temblores en Colombia este martes 27 de octubre. Cuatro fueron en Los Santos, Santander, con magnitudes entre 2.0 y 3.1. En la noche hubo dos más: uno en Chaparral, Tolima (2.4), y otro en el Litoral del San Juan, Chocó (3.5), el más fuerte del día.

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado al menos seis movimientos telúricos en el país en lo que va de este martes 27 de octubre, con epicentros en Santander, Tolima y Chocó. Las magnitudes han oscilado entre 2.0 y 3.5, por lo que se trata de eventos de baja intensidad.

La jornada sísmica comenzó a las 12:24 de la tarde, cuando un temblor de magnitud 3.1 se registró en el municipio de Los Santos, en Santander. De acuerdo con el reporte de la entidad, este movimiento tuvo una profundidad de 139 kilómetros y su epicentro quedó a 5 kilómetros de Los Santos, a 7 de Jordán y a 11 de Villanueva.

Y la actividad no se detuvo ahí. A la 1:34 de la tarde se reportó un segundo sismo, también con epicentro en Los Santos, de magnitud 2.1 y 138 kilómetros de profundidad; en esa ocasión el movimiento quedó a 3 kilómetros de Los Santos, a 4 de Jordán y a 10 de Villanueva. Apenas cuatro minutos después, a la 1:38 de la tarde, vino un tercer temblor de magnitud 2.2 con 133 kilómetros de profundidad, localizado a 6 kilómetros de Los Santos, a 8 de Jordán y a 13 de Villanueva.

Ya en la tarde, a las 4:15, el SGC registró un cuarto movimiento en el mismo municipio santandereano: magnitud 2.0, con una profundidad de 137 kilómetros, a 6 kilómetros de Los Santos, a 8 de Jordán y a 13 de Villanueva.

En la noche, el reporte oficial sumó dos temblores más en otras regiones del país. A las 7:16 p. m. un sismo de magnitud 2.4 y profundidad superficial tuvo como epicentro a Chaparral, en el Tolima; el movimiento quedó a 17 kilómetros de ese municipio, a 20 de San Antonio y a 24 de Roncesvalles. Y a las 7:38 p. m. se registró el más fuerte del día: magnitud 3.5, también superficial, en el Litoral del San Juan, en el Chocó, a 26 kilómetros de Sipí, a 42 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Riofrío (Valle del Cauca).

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

La respuesta está debajo de la tierra. De acuerdo con los expertos, esa región de Santander está ubicada sobre el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona del subsuelo que se mantiene en constante actividad. Según el Servicio Geológico Colombiano, allí ocurre aproximadamente el 45 % de la concentración de los movimientos telúricos del país, razón por la que los temblores de baja magnitud son tan frecuentes en municipios como Los Santos, Jordán y Villanueva.

Precisamente por esa actividad constante, este tipo de sismos de magnitudes bajas y con gran profundidad no suelen representar un riesgo mayor para la población ni dejar daños materiales. Aun así, la entidad mantiene el monitoreo permanente del territorio nacional a través de su red de estaciones y actualiza sus reportes cada vez que se registra un nuevo movimiento.

Vale recordar que apenas el domingo en la noche un sismo de magnitud preliminar 4.0 sacudió al país y se sintió con fuerza en el suroccidente y en el Eje Cafetero, lo que encendió las alarmas de miles de colombianos que reportaron el fuerte sacudón en redes sociales.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía mantener la calma ante este tipo de eventos, revisar los puntos de encuentro familiares y reportar cualquier novedad a los organismos de socorro. Además, quienes hayan sentido alguno de los movimientos pueden contarlo en los canales oficiales del SGC, una información que le sirve a la entidad para complementar sus estudios técnicos sobre la actividad sísmica del país.

Esto le podría interesar: ¡No se «marió»: fue que tembló! Fuerte sismo antecitos de las 11 y media de la noche

Esto le podría interesar: ¡Fue más duro! Se corrige magnitud y se conoce epicentro: detalles del temblor de esta noche

Foto de archivo.