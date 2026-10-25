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¡No se «marió»: fue que tembló! Fuerte sismo antecitos de las 11 y media de la noche

De acuerdo con el informe de la entidad técnica, el movimiento telúrico se registró con profundidad superficial (menor a 30 kilómetros)

Publicado por: SoloDuque

¡No se «marió»: fue que tembló! Fuerte sismo antecitos de las 11 y media de la noche
¡No se «marió»: fue que tembló! Fuerte sismo antecitos de las 11 y media de la noche

Resumen: Hasta el momento, las unidades de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro locales adelantan el barrido preventivo para verificar posibles afectaciones a estructuras o vías, sin que se reporten de manera inmediata emergencias ni personas lesionadas.

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Actualización: ¡Fue más duro! Se corrige magnitud y se conoce epicentro: detalles del temblor de esta noche

Minuto30.com .- Un sismo de magnitud preliminar 4.0 sacudió territorio colombiano hacia las 11:25 de la noche de este domingo 25 de octubre, según el reporte urgente emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus canales oficiales de monitoreo.

De acuerdo con el informe de la entidad técnica, el movimiento telúrico se registró con profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), una condición que suele aumentar notablemente la percepción del remezón en las poblaciones cercanas al epicentro.

Al tratarse de un boletín preliminar, los especialistas del SGC continúan procesando los datos de las distintas estaciones sismológicas para precisar el municipio exacto del epicentro y los departamentos donde se sintió con mayor intensidad.

Hasta el momento, las unidades de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro locales adelantan el barrido preventivo para verificar posibles afectaciones a estructuras o vías, sin que se reporten de manera inmediata emergencias ni personas lesionadas.

¡No se «marió»: fue que tembló! Fuerte sismo antecitos de las 11 y media de la noche

Imagen: @sgcol

¡No se «marió»: fue que tembló! Fuerte sismo antecitos de las 11 y media de la noche

Imagen: @sgcol

Un fuerte sacudón

A través de redes sociales, habitantes de varios sectores del suroccidente del país y del Eje Cafetero reportaron haber percibido el movimiento con gran intensidad.

Ciudadanos en capitales como Cali, Pereira y Armenia, al igual que en municipios vallecaucanos como La Cumbre, Yumbo, Buga y Dagua, coincidieron en describirlo como un sacudón repentino y bastante fuerte que alertó a la comunidad en medio de la noche.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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