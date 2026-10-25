Resumen: Los consejos municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro locales adelantan el barrido preventivo para verificar la estabilidad de las infraestructuras en el epicentro y zonas de influencia, sin que de manera preliminar se registren daños estructurales ni personas lesionadas.

¡Fue más duro! Se corrige magnitud y se conoce epicentro: detalles del temblor de esta noche

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó la información sobre el evento telúrico registrado hacia las 11:25 de la noche de este domingo 25 de octubre, confirmando que la magnitud definitiva del temblor fue de 4.2 y ubicando su epicentro en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 de la entidad técnica, el sismo tuvo una profundidad de 49 kilómetros. Aunque en el reporte preliminar se había estimado una magnitud de 4.0 con profundidad superficial, el análisis de las distintas estaciones de la Red Sismológica Nacional permitió recalcular los parámetros con mayor exactitud.

Por su localización en el Pacífico colombiano y una profundidad inferior a los 50 kilómetros, el movimiento fue percibido en diferentes poblaciones del Chocó y sectores aledaños de la región costera, incluyendo municipios limítrofes del Valle del Cauca.

Los consejos municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro locales adelantan el barrido preventivo para verificar la estabilidad de las infraestructuras en el epicentro y zonas de influencia, sin que de manera preliminar se registren daños estructurales ni personas lesionadas.

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Un fuerte sacudón

A través de redes sociales, habitantes de varios sectores del suroccidente del país y del Eje Cafetero reportaron haber percibido el movimiento con gran intensidad.

Ciudadanos en capitales como Cali, Pereira y Armenia, al igual que en municipios vallecaucanos como La Cumbre, Yumbo, Buga y Dagua, coincidieron en describirlo como un sacudón repentino y bastante fuerte que alertó a la comunidad en medio de la noche.