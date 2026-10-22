Resumen: El sacerdote Nevardo Cataño, de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en La América (Medellín), no quiere recibir la imagen del Niño Dios robada el 12 de septiembre y recuperada por la Policía en Armenia, Quindío. Según explicó, tras el robo la figura fue copiada y por eso perdió su valor original. La pieza está avaluada en 45 millones de pesos y sería trasladada a Medellín en las próximas horas.

¡No la quiere! Sacerdote de Medellín se niega a recibir la reliquia del Niño Dios robada y hallada en Armenia

Una reliquia robada, recuperada a cientos de kilómetros y, aun así, rechazada por su dueño. El sacerdote Nevardo Cataño, de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio La América de Medellín, se niega a recibir la imagen del Niño Dios que la Policía recuperó en Armenia, Quindío, tras el hurto ocurrido en septiembre.

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La pieza, avaluada en unos 45 millones de pesos, hace parte de una escena religiosa que representa la profecía de Simeón, uno de los siete dolores de María. Según se conoció, la imagen había sido prestada a la congregación Los Caballeros de la Cruz para una actividad de las fiestas patronales de la parroquia, y fue en ese contexto cuando un delincuente se la arrebató de las manos al profeta Simeón.

Las razones del sacerdote para no recibirla

El padre Nevardo explicó que, después del robo, la figura fue copiada, y que por esa razón la reliquia perdió su valor original. Para el religioso, ese hecho cambia por completo el sentido de recuperarla, por lo que su interés en que vuelva a la parroquia ya no es el mismo.

Según contó el propio sacerdote al canal local Telemedellín, la obra fue elaborada por el maestro Alfonso Vieira, un reconocido diseñador de arte sacro, lo que la hacía una pieza exclusiva. También lamentó el daño que sufrió la escultura durante el hurto: los dedos y las manos del profeta Simeón quedaron afectados cuando se la quitaron a la fuerza.

“Yo no sé qué día, pero me llamaron a darme la noticia de que se habían robado el niño, se lo arrancaron de las manos del profeta Simeón”, relató el presbítero al recordar cómo se enteró de lo ocurrido.

Así fue recuperada en Armenia

La Policía Nacional informó que la imagen apareció en el barrio Álamos, de Armenia, en medio de operativos de control a establecimientos dedicados a la venta de figuras y reliquias religiosas. Algunos uniformados le prestaron atención a la pieza y, al revisarla, la reconocieron como la que había sido robada en la capital antioqueña.

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, la escultura habría sido vendida en un anticuario del sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Envigado, y de allí llegó a manos de un artesano que se la llevó hacia el Quindío. Este habría asegurado que desconocía la procedencia de la reliquia y que la adquirió de buena fe.

La entrega formal estuvo a cargo de la coronel Martha Liliana García, subcomandante del Departamento de Policía Quindío, quien devolvió la obra religiosa a la iglesia afectada. Según se informó, la imagen sería trasladada a Medellín en las próximas horas.

Una recuperación con un final inesperado

Desde mediados de septiembre, la incertidumbre por el paradero de la imagen venía preocupando tanto al sacerdote como a los feligreses de La América, en el occidente de Medellín.

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Por eso resulta llamativo que, una vez ubicada la figura, quien la reclamaba desde el primer día ahora prefiera no recibirla. La decisión del padre Nevardo abre la pregunta sobre qué ocurrirá con la reliquia una vez llegue a la capital antioqueña y quién terminará custodiándola mientras avanzan las actuaciones por el hurto.

En el caso se han conocido varios detalles: el robo ocurrió el 12 de septiembre, la pieza pasó por un anticuario y fue comprada por un artesano en otra ciudad, y finalmente fue identificada por uniformados durante controles en comercios. Las autoridades no han precisado todavía qué sucederá con la figura mientras se define su destino.

Un llamado a verificar la procedencia

La Policía invitó a la ciudadanía a verificar la procedencia de objetos religiosos, artísticos y culturales antes de comprarlos, y a informar oportunamente a las autoridades cuando se presenten situaciones que puedan estar relacionadas con su comercialización irregular.

La recuperación de la reliquia, valorada en 45 millones de pesos, cerró una búsqueda de más de un mes (el hurto fue el 12 de septiembre), pero dejó abierta una discusión inesperada entre el valor material de una obra y el valor que le da su dueño. Para el sacerdote, la imagen que se robaron ya no es la misma que hoy está en manos de la Policía.

Mientras la figura regresa a Medellín, la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores espera conocer si finalmente el padre Nevardo Cataño cambia de opinión o si la escultura terminará en otro lugar. Se trata de una historia que combina un hurto, una recuperación y una decisión que nadie esperaba.