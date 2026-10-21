Resumen: La Policía recuperó en Armenia una imagen religiosa avaluada en $45 millones, hurtada de una parroquia de Medellín. La pieza ya fue devuelta a sus propietarios.

¡Robaron imagen religiosa en Medellín y apareció en Armenia! Está avaluada en $45 millones

Una imagen religiosa avaluada en $45 millones, que había sido hurtada de una parroquia de Medellín, fue recuperada por las autoridades en el departamento del Quindío. La pieza, que hace parte de la obra artística ‘La Profecía de Simeón’, ya fue entregada a sus propietarios.

El hurto ocurrió días antes en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores La América, donde la escultura permanecía exhibida al público. Tras conocer el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el paradero de este elemento de valor religioso, artístico y cultural.

De acuerdo con la información recopilada durante el proceso, la imagen religiosa habría pasado primero por un anticuario ubicado en Envigado, Antioquia, y posteriormente llegó a manos de un artesano en Armenia, quien la compró sin conocer su procedencia ilícita.

La recuperación fue posible gracias a las labores de investigación de la Policía Judicial, en coordinación con unidades de Medellín. La coronel Martha Liliana García, subcomandante del Departamento de Policía del Quindío, encabezó la entrega de la escultura a sus dueños originales.

La oficial explicó que las pesquisas permitieron establecer dónde se encontraba la pieza y avanzar en su recuperación. Sin embargo, el caso continúa abierto para identificar a la persona responsable del hurto cometido en la capital antioqueña.

Los encargados de custodiar la obra agradecieron el trabajo de las autoridades y reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar este tipo de hechos. También señalaron que continuarán pendientes de las investigaciones hasta que se esclarezca quién sustrajo la imagen de la parroquia.

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Por su parte, la Policía hizo un llamado a los ciudadanos y comerciantes para que verifiquen la procedencia de los objetos religiosos, artísticos y culturales antes de comprarlos.

Asimismo, recomendó informar oportunamente sobre cualquier situación que pueda estar relacionada con la comercialización irregular de estos bienes.

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