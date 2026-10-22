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Resumen: Una videollamada permitió alertar a la Policía sobre un robo armado en una casa del barrio Jesús, en Medellín. Cuatro hombres fueron capturados y otros cuatro escaparon.

Le avisó a la Policía tras escuchar el robo en una videollamada: cayeron cuatro en el barrio Jesús

Una videollamada fue clave para frustrar un violento robo en una vivienda del barrio Jesús, en Buenos Aires de Medellín. Gracias a la alerta de un ciudadano, la Policía llegó al lugar y capturó a cuatro hombres señalados de participar en el hurto.

Según el reporte de las autoridades, todo comenzó cuando un hombre que estaba en una videollamada con su amigo escuchó que lo estaban amenazando. De inmediato avisó a las autoridades.

De acuerdo con la información conocida, ocho hombres habrían entrado por la fuerza a la vivienda. Una vez adentro, habrían intimidado con armas de fuego a quienes estaban en el lugar para quitarles sus pertenencias. En total, siete personas fueron identificadas como víctimas del robo.

Cuatro escaparon y cuatro fueron capturados

Cuando llegaron los uniformados, cuatro de los presuntos responsables intentaron huir. Los otros cuatro fueron interceptados en el sitio y capturados.

La operación se hizo de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional.

Durante el procedimiento, los policías incautaron una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie limado, un cargador, 12 cartuchos y un arma de juguete.

Además, las autoridades recuperaron ocho celulares e incautaron otros ocho teléfonos móviles.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

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Las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni han informado si ya fueron identificados los otros cuatro hombres que lograron escapar.

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Según el reporte de las autoridades, la videollamada fue la pieza que permitió activar la reacción de los uniformados.

El caso muestra la importancia de avisar a tiempo a las autoridades. En esta ocasión, la alerta de un amigo que escuchó lo que pasaba a través de la pantalla permitió que la Policía llegara al lugar.

Por ahora, el proceso judicial avanza, y no se ha informado sobre el paradero de los otros cuatro hombres que habrían participado en el hurto en el barrio Jesús.

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