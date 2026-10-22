¡No estaban ahí! Asaltan base de banda señalada de secuestrar a 4 soldados salvadoreños en Haití

Resumen: La Policía Nacional de Haití y la fuerza multinacional asaltaron la base central de la banda Chen Mechan en Croix-des-Bouquets, pero el lugar estaba evacuado: los cuatro soldados salvadoreños secuestrados desde el domingo siguen desaparecidos. Bukele anunció una operación militar para buscarlos y advirtió a las pandillas; la ofensiva deja al menos 18 presuntos pandilleros muertos, según informes no oficiales.

Un fuerte asalto directo contra la base central de la banda «Chen Mechan» (que en criollo haitiano significa «Perros Malos»), ubicada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, ejecutaron la Policía Nacional de Haití y la fuerza multinacional de seguridad, en el marco de la búsqueda de los cuatro soldados salvadoreños que permanecen desaparecidos desde el domingo 18 de octubre. Los uniformados lograron romper las barreras físicas e ingresar al cuartel general del grupo criminal; sin embargo, el lugar había sido evacuado por completo poco antes de su llegada y los militares no fueron hallados.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, los pandilleros abandonaron el sitio justo antes del operativo, mientras las tropas aliadas mantienen la ofensiva en la zona para dar con el paradero de los cuatro uniformados.

Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son los soldados desaparecidos?

Los cuatro salvadoreños son técnicos de aviación de la Fuerza Aérea de El Salvador y forman parte de la Fuerza de Represión de Pandillas, el cuerpo multinacional autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a restablecer la seguridad en Haití. Según el presidente Nayib Bukele, su misión es humanitaria: «Nuestra misión consiste únicamente en pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra».

Los militares fueron emboscados la tarde del domingo cuando regresaban al campamento en un vehículo blindado, tras comprar alimentos en un mercado de la zona; según medios haitianos, al parecer entraron por equivocación a un territorio controlado por las bandas. El vehículo fue alcanzado por explosivos y se incendió; los ocupantes lograron salir, pero desde entonces se perdió el contacto con ellos. Los intentos de aproximación por vía terrestre y aérea se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos, y los helicópteros salvadoreños enviados de apoyo fueron blanco de disparos.

La advertencia de Bukele

Tras cuatro días de silencio, el presidente de El Salvador se dirigió directamente a quienes tienen retenidos a sus hombres: «Hoy hemos lanzado una operación militar para buscarlos. Tenemos un solo objetivo: traer de vuelta a nuestros cuatro compatriotas a casa con vida, sin ningún daño».

El mandatario remató con una advertencia a los cabecillas: «El ataque de hoy no es nada comparado con lo que se viene si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida. Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes». Mientras tanto, el periódico haitiano Métronome informó que un contingente de 300 soldados salvadoreños podría llegar a Haití este jueves para sumarse a las acciones contra las bandas de Croix-des-Bouquets, aunque el despliegue no tiene confirmación oficial.

Ofensiva en varios sectores

La Policía Nacional de Haití informó que los operativos comenzaron el domingo en la llanura de Cul-de-Sac, con apoyo de fuerzas especiales, y se desarrollan en Croix-des-Missions, Santo, Carrefour Marassa y los corredores de Dyo y Las Vegas, para desmantelar puestos de control ilegales, impedir secuestros y recuperar territorios dominados por grupos armados.

Desde las 5:00 de la mañana del miércoles, las fuerzas de seguridad irrumpieron además en sectores de Croix-des-Bouquets: una de las intervenciones se concentró en el bastión de la banda «Lanmò 100 Jou» y otra en Las Vegas, territorio atribuido a Chen Mechan. Habitantes reportaron el uso de drones explosivos y vehículos blindados, y la huida de pandilleros que abandonaron armas y municiones.

Informes preliminares no oficiales señalan que al menos 18 presuntos integrantes de las bandas murieron y otros 13 resultaron gravemente heridos durante las operaciones contra estructuras como «400 Mawozo» y «Chen Mechan»; las autoridades no han divulgado un balance oficial. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que la liberación de los soldados «constituye una prioridad absoluta» y que se movilizan «todos los recursos necesarios» para lograrla.

Un país en manos de las bandas

Este es el primer ataque de esa naturaleza contra la fuerza internacional y ocurre cuando Haití se prepara para sus primeras elecciones generales en más de una década. Las pandillas controlan aproximadamente el 70 % de Puerto Príncipe y su violencia ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas, además de dejar más de 5.700 muertos y heridos entre enero y mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

La Fuerza de Represión de Pandillas, de 5.550 integrantes autorizados y con más de 1.500 efectivos ya desplegados, incluidos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala, reemplazó a la anterior misión liderada por Kenia, que no logró contener a los grupos armados por falta de fondos y recursos.

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