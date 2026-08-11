Bukele enviará 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

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Resumen: El Salvador enviará 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.

El Gobierno de El Salvador anunció este martes 11 de agosto el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, como respaldo a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del pasad0 lunes 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien explicó que el Gobierno colombiano solicitó directamente el envío de insumos para atender a las personas damnificadas por la emergencia.

De acuerdo con Bukele, las autoridades colombianas informaron que los equipos de rescate, personal médico y demás organismos de emergencia ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas. Por esta razón, El Salvador no enviará por ahora personal especializado, sino elementos de ayuda humanitaria.

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“Por ello, hemos decidido enviar dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades que nos han transmitido las autoridades colombianas”, señaló el mandatario.

El primer avión con los suministros tiene previsto partir durante la noche de este martes, mientras que el segundo saldrá el miércoles. El Gobierno salvadoreño indicó que permanecerá atento a la evolución de la emergencia y no descartó brindar otro tipo de apoyo si Colombia lo requiere.

Bukele también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, las personas heridas y los colombianos afectados por el sismo.

Más ayuda internacional para Colombia

El envío anunciado por El Salvador se suma a las ayudas internacionales que han sido ofrecidas a Colombia luego del terremoto.

Estados Unidos también anunció un paquete de $15,5 millones de dólares destinado a respaldar la respuesta humanitaria frente a la emergencia.

La decisión busca responder a las necesidades reportadas por las autoridades colombianas mientras continúan las labores de búsqueda, rescate, atención a los heridos y recuperación en las zonas más afectadas por el terremoto.

El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación,… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 11, 2026

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