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    Presidente De La Espriella ordena asistencia jurídica para militares colombianos detenidos por el caso Haití

    «No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos»: Abelardo de La Espriella

    Publicado por: SoloDuque

    militares colombianos detenidos en haiti
    Un grupo de colombianos sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Hervé Abélard
    Presidente De La Espriella ordena asistencia jurídica para militares colombianos detenidos por el caso Haití

    Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella instruyó a los ministerios de Defensa y Justicia brindar defensa legal a los militares detenidos en EE. UU. por el magnicidio en Haití, además de apoyo económico a sus familias

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    Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una decisión trascendental respecto a la situación de los militares colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití. A través de una directriz gubernamental, el mandatario confirmó que el Estado les brindará apoyo jurídico para su defensa y asistencia económica a sus familias.

    Para ejecutar esta medida, el Jefe de Estado impartió instrucciones directas a los titulares de los ministerios de Defensa y de Justicia. El objetivo central de la orden es garantizar que los procesados cuenten con el acompañamiento legal necesario ante las cortes estadounidenses y mitigar el impacto financiero que la prolongada detención ha generado en sus núcleos familiares en Colombia.

    Lea también: Magnicidio de Jovenel Moïse: 17 exmilitares colombianos son trasladados a EE. UU. para enfrentar juicio

    Individualización de responsabilidades por caso Haití

    En su pronunciamiento público, De La Espriella fue enfático en la necesidad de garantizar el debido proceso y esclarecer el nivel exacto de implicación de cada uno de los colombianos detenidos. «No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno», señaló el mandatario.

    Esta decisión marca un giro en el abordaje diplomático y legal del caso por parte del Gobierno Nacional. El presidente concluyó su anuncio enviando un mensaje directo a los militares y sus familias, marcando su postura de apoyo institucional:

    «No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare».

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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