Presidente De La Espriella ordena asistencia jurídica para militares colombianos detenidos por el caso Haití

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella instruyó a los ministerios de Defensa y Justicia brindar defensa legal a los militares detenidos en EE. UU. por el magnicidio en Haití, además de apoyo económico a sus familias
Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una decisión trascendental respecto a la situación de los militares colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití. A través de una directriz gubernamental, el mandatario confirmó que el Estado les brindará apoyo jurídico para su defensa y asistencia económica a sus familias.
Para ejecutar esta medida, el Jefe de Estado impartió instrucciones directas a los titulares de los ministerios de Defensa y de Justicia. El objetivo central de la orden es garantizar que los procesados cuenten con el acompañamiento legal necesario ante las cortes estadounidenses y mitigar el impacto financiero que la prolongada detención ha generado en sus núcleos familiares en Colombia.
Lea también: Magnicidio de Jovenel Moïse: 17 exmilitares colombianos son trasladados a EE. UU. para enfrentar juicio
Individualización de responsabilidades por caso Haití
En su pronunciamiento público, De La Espriella fue enfático en la necesidad de garantizar el debido proceso y esclarecer el nivel exacto de implicación de cada uno de los colombianos detenidos. «No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno», señaló el mandatario.
Esta decisión marca un giro en el abordaje diplomático y legal del caso por parte del Gobierno Nacional. El presidente concluyó su anuncio enviando un mensaje directo a los militares y sus familias, marcando su postura de apoyo institucional:
«No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare».
Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias.
No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno.
No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare.
¡Firme por la Patria!
¡Que viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios