Presidente De La Espriella ordena asistencia jurídica para militares colombianos detenidos por el caso Haití

Un grupo de colombianos sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Hervé Abélard

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella instruyó a los ministerios de Defensa y Justicia brindar defensa legal a los militares detenidos en EE. UU. por el magnicidio en Haití, además de apoyo económico a sus familias

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una decisión trascendental respecto a la situación de los militares colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití. A través de una directriz gubernamental, el mandatario confirmó que el Estado les brindará apoyo jurídico para su defensa y asistencia económica a sus familias.

Para ejecutar esta medida, el Jefe de Estado impartió instrucciones directas a los titulares de los ministerios de Defensa y de Justicia. El objetivo central de la orden es garantizar que los procesados cuenten con el acompañamiento legal necesario ante las cortes estadounidenses y mitigar el impacto financiero que la prolongada detención ha generado en sus núcleos familiares en Colombia.

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Individualización de responsabilidades por caso Haití

En su pronunciamiento público, De La Espriella fue enfático en la necesidad de garantizar el debido proceso y esclarecer el nivel exacto de implicación de cada uno de los colombianos detenidos. «No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno», señaló el mandatario.

Esta decisión marca un giro en el abordaje diplomático y legal del caso por parte del Gobierno Nacional. El presidente concluyó su anuncio enviando un mensaje directo a los militares y sus familias, marcando su postura de apoyo institucional:

«No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare».