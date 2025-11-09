¡No es por fastidiar! Duras palabras del gobernador por asesinato de policías en Betulia

Resumen: El gobernador Rendón dirigió un mensaje al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, criticando la política de seguridad: "El gobierno del que Usted hace parte, le negó a Antioquia la asistencia militar"

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó con dureza al asesinato de dos subintendentes en Betulia, anunciando una millonaria recompensa y señalando al Gobierno Nacional por negar asistencia militar a la región.

Multimillonaria recompensa para capturar a responsables

La Gobernación de Antioquia ha ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos ($500.000.000) por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables de este doble crimen. Esta cifra subraya la gravedad y la prioridad que el gobierno departamental otorga al caso.

Doble Asesinato y Crítica al Gobierno Nacional

Los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda (de 39 años y 19 años de servicio) y Edwin Danilo Chamorro Bastidas (de 32 años y 13 años de servicio) fueron cobardemente asesinados en el corregimiento Altamira, Betulia, mientras realizaban actividades de patrullaje. Los criminales no solo los atacaron con armas largas, sino que también les robaron el armamento de dotación.

El gobernador Rendón dirigió un mensaje al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, criticando la política de seguridad: «El gobierno del que Usted hace parte, le negó a Antioquia la asistencia militar. Como verá, no es por fastidiar, es porque sabemos de las dinámicas de estos criminales…».

Señalamiento a Grupos Armados

Rendón identificó directamente a los responsables, señalando que en la zona delinquen grupos residuales de las Farc y el Clan del Golfo, a quienes calificó como «bandidos con los que negocia el gobierno Petro». Este señalamiento enciende el debate sobre la política de ‘Paz Total’ en el departamento.

La Gobernación de Antioquia ha enviado un saludo solidario a la Policía Nacional y a las familias de los uniformados caídos, mientras intensifica la presión para dar con los autores de este atroz ataque.