¡Crece la ola de violencia en Antioquia! Dos policías fueron asesinados en ataque armado en Betulia

Un nuevo hecho de violencia enluta a la Policía Nacional en Antioquia. Dos uniformados fueron asesinados este domingo 9 de noviembre durante un ataque armado perpetrado en el corregimiento de Altamira, zona rural del municipio de Betulia, en el Suroeste del departamento.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 12:20 del mediodía, cuando una patrulla realizaba labores de vigilancia y control en el sector. En ese momento, los policías fueron emboscados por hombres fuertemente armados que abrieron fuego contra el vehículo institucional.

Las autoridades informaron que en esta zona tienen presencia estructuras del Clan del Golfo y una comisión del Frente 34 de las disidencias de las Farc, por lo que las investigaciones apuntan a determinar cuál de estos grupos sería el responsable del ataque.

Tras el crimen, la Policía Nacional activó un amplio operativo conjunto con las Fuerzas Militares y autoridades civiles, con el fin de ubicar y capturar a los autores materiales e intelectuales del hecho.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a los responsables.

En un comunicado, la Institución rechazó de manera categórica el ataque y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados caídos, a quienes se brindará acompañamiento integral.

“Continuaremos trabajando de manera incansable por la seguridad y convivencia de los habitantes de Antioquia, reafirmando nuestro compromiso indeclinable de garantizar la tranquilidad de todos los colombianos”, señaló la Policía.

Este nuevo atentado se suma a la ola de violencia que golpea al Suroeste antioqueño, una región estratégica donde convergen intereses de varios grupos armados dedicados al narcotráfico y la extorsión.