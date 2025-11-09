¡Ataque cobarde! Identifican a los dos subintendentes de la policía asesinados en Betulia

Resumen: La institución expresó su "más profunda solidaridad y acompañamiento" a las familias de los dos uniformados

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó y condenó el «vil asesinato» de dos de sus compañeros en Antioquia. Los subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda fueron atacados mientras cumplían con su deber en el municipio de Betulia.

Ataque Cobarde y Compromiso de Justicia

El general Rincón Zambrano calificó el hecho como un «cobarde ataque» y aseguró que el crimen no quedará impune. La Policía Nacional ha iniciado una intensa operación para identificar y capturar a los responsables.

«Estos actos no quedarán impunes. La @PoliciaColombia no descansará hasta capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia,» afirmó el Director.

Héroes Caídos en Cumplimiento del Deber

La institución expresó su «más profunda solidaridad y acompañamiento» a las familias de los dos uniformados, a quienes se refirió como «nuestros héroes». El asesinato de los dos subintendentes se suma a la reciente escalada de violencia contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia.

Aquí más Noticias de Antioquia

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad