Resumen: La institución expresó su "más profunda solidaridad y acompañamiento" a las familias de los dos uniformados

¡Ataque cobarde! Identifican a los dos subintendentes de la policía asesinados en Betulia

Minuto30.com .- El director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó y condenó el «vil asesinato» de dos de sus compañeros en Antioquia. Los subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda fueron atacados mientras cumplían con su deber en el municipio de Betulia.

Ataque Cobarde y Compromiso de Justicia

El general Rincón Zambrano calificó el hecho como un «cobarde ataque» y aseguró que el crimen no quedará impune. La Policía Nacional ha iniciado una intensa operación para identificar y capturar a los responsables.

«Estos actos no quedarán impunes. La @PoliciaColombia no descansará hasta capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia,» afirmó el Director.

Héroes Caídos en Cumplimiento del Deber

La institución expresó su «más profunda solidaridad y acompañamiento» a las familias de los dos uniformados, a quienes se refirió como «nuestros héroes». El asesinato de los dos subintendentes se suma a la reciente escalada de violencia contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia.

Rechazamos con toda firmeza el vil asesinato de nuestros compañeros, los subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, quienes fueron cobardemente atacados mientras cumplían con su deber en Betulia, Antioquia. Estos actos no quedarán impunes.… pic.twitter.com/1cTI1NlOQR — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 9, 2025

