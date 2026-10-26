¡No es la primera vez! Aprehenden 9 equinos que andaban sueltos en El Carmen de Viboral

Resumen: Nueve equinos fueron aprehendidos en El Carmen de Viboral tras deambular sin supervisión por la zona urbana, en un operativo conjunto de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y la Seccional de Policía de Carabineros. Ya son más de 20 los semovientes aprehendidos este año en el municipio y las autoridades advirtieron que los dueños deberán responder legalmente según la Ley 1801 de 2016.

Nueve equinos que deambulaban sin ningún tipo de supervisión por las calles de la zona urbana de El Carmen de Viboral fueron aprehendidos por las autoridades durante un operativo articulado que se realizó en la madrugada del viernes 23 de octubre en este municipio del Oriente antioqueño.

Según informó la Administración municipal, la intervención contó con el trabajo coordinado de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y la Seccional de Policía de Carabineros de Antioquia, que recorrieron las calles del casco urbano para ubicar y asegurar a los animales que andaban sueltos, poniendo en riesgo la seguridad de peatones y conductores.

El procedimiento tiene un objetivo claro: prevenir accidentes de tránsito, evitar el maltrato y el abandono animal y garantizar la seguridad de quienes se movilizan por las vías urbanas del municipio. Y es que los equinos sueltos en la calle se han convertido en un problema recurrente en El Carmen de Viboral, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad es menor y el peligro de accidentes aumenta.

Tras la aprehensión, médicos veterinarios de la Secretaría de Agricultura realizaron valoraciones clínicas detalladas a cada uno de los nueve animales para verificar su estado de salud, descartar posibles lesiones y brindarles la atención necesaria. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el resultado de estas valoraciones ni sobre el sitio donde permanecerán los semovientes mientras avanza el respectivo proceso.

Y el dato que más llama la atención es que este no es un caso aislado. Con este procedimiento, las autoridades locales confirmaron que ya son más de 20 los semovientes aprehendidos en lo que va corrido del año bajo condiciones similares en El Carmen de Viboral, lo que evidencia que la tenencia irresponsable de animales sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para la comunidad y para la misma administración.

El Carmen de Viboral, ubicado en el Oriente antioqueño a unos 54 kilómetros de Medellín, es un municipio en el que todavía es común ver equinos como medio de trabajo y transporte en varias veredas, por lo que las autoridades han tenido que reforzar este tipo de operativos para que los animales no terminen deambulando por las calles del casco urbano.

Ante esta situación, la Administración municipal reiteró el llamado urgente a la tenencia responsable de animales y advirtió que los propietarios deberán responder legalmente conforme a lo establecido en el artículo 124, numeral primero, de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Esa norma contempla los comportamientos que ponen en riesgo la seguridad y la convivencia en el espacio público y prevé sanciones para quienes incumplan con sus deberes como tenedores. Las autoridades también instaron a los dueños a mantener a sus semovientes en predios adecuados, con las condiciones necesarias para su bienestar, para evitar sanciones administrativas y prevenir riesgos en la vía pública.

Cabe recordar que los equinos que son aprehendidos en este tipo de operativos no se devuelven de inmediato: sus propietarios deben acercarse a las dependencias municipales, responder por lo ocurrido y asumir los compromisos y las sanciones a que haya lugar antes de poder recuperar a los animales. El procedimiento busca, precisamente, que la medida tenga un efecto pedagógico y que los tenedores entiendan que un animal suelto en la calle es un peligro para todos.

Las autoridades recordaron además que la tenencia de equinos y otros semovientes implica una responsabilidad legal y moral: los animales no pueden estar sueltos en calles, andenes ni vías por donde transitan carros, motos y peatones, porque además del riesgo de accidentes de tránsito, ellos mismos pueden terminar heridos, atropellados o maltratados.

El llamado de la administración de El Carmen de Viboral es claro: quien tenga equinos debe cuidarlos, mantenerlos en predios apropiados y evitar que salgan a deambular por la zona urbana, o de lo contrario deberá responder ante la ley. La comunidad también puede reportar la presencia de animales sueltos en las vías ante las autoridades competentes para que se adelanten las acciones del caso.

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Fotos: Captura de video