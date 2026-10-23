Resumen: Un hombre de 30 años fue asesinado en la vereda La Chapa, sector La Loma, en El Carmen de Viboral. Según versiones preliminares, dos personas armadas lo interceptaron cuando viajaba en motocicleta. El caso sigue bajo investigación y se conoce después de otros hechos violentos registrados en octubre en el municipio.

Nuevo crimen en El Carmen de Viboral: asesinaron a un hombre en la vereda La Chapa

Imagen de referencia. No corresponde al lugar de los hechos.

Un nuevo homicidio en El Carmen de Viboral es materia de investigación. La víctima, un hombre de 30 años identificado preliminarmente por las autoridades como Jhon Didier Z., fue atacado con arma de fuego en la vereda La Chapa, sector La Loma, en la zona rural de este municipio del Oriente antioqueño.

De acuerdo con las versiones preliminares entregadas por las autoridades, el hombre se desplazaba en una motocicleta cuando habría sido interceptado por dos personas armadas. Los agresores lo habrían obligado a bajar del vehículo antes de dispararle y escapar del lugar.

Las circunstancias del ataque, la identidad de los responsables y los motivos del crimen aún deben ser esclarecidos. La información disponible no permite atribuir este homicidio a una organización criminal ni establecer una relación con otros hechos de violencia registrados recientemente en el municipio.

Lo que se conoce del ataque en La Chapa

El reporte preliminar de las autoridades ubica el caso en un sector rural. La muerte del hombre generó preocupación entre habitantes de la zona, que pidieron fortalecer los controles de seguridad y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por su parte, Análisis Urbano informó que la inspección técnica estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de Rionegro. Este medio también recogió la denuncia de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, que reclamó respuestas frente a los hechos de violencia en El Carmen de Viboral.

Las primeras versiones sobre la forma en que se produjo el ataque deben diferenciarse de los resultados de una investigación judicial. Por ahora, no hay en los reportes consultados una conclusión que permita precisar por qué fue asesinado el hombre o quiénes participaron en el crimen.

Lea también: Asesinan a un hombre a tiros a la salida de un establecimiento en El Carmen de Viboral

Otros hechos recientes en el municipio

Este caso se conoce después de otros dos crímenes reportados durante octubre en El Carmen de Viboral. El primero corresponde a la muerte de un menor en el sector de La Alhambra, ocurrida el 14 de octubre. Tras ese hecho, la Alcaldía anunció un consejo extraordinario de seguridad y nuevas medidas de vigilancia.

El segundo ataque ocurrió en la noche del 18 de octubre, a la salida de un establecimiento comercial de la zona de discotecas del municipio. Como informó Minuto30 el 19 de octubre, un hombre fue asesinado con arma de fuego y las circunstancias quedaron bajo investigación.

Se trata de casos distintos al de La Chapa. Aunque los tres reportes hacen parte del panorama reciente de seguridad local, esa cercanía temporal no establece que tengan los mismos autores ni que respondan a un mismo móvil.

Las medidas que había anunciado la Alcaldía

Después del crimen del menor, el alcalde Hugo Jiménez Cuervo encabezó una reunión con representantes de la Policía, la Fiscalía, el CTI, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según la información publicada por Minuto30 el 15 de octubre, el encuentro buscaba coordinar acciones y revisar las estrategias de seguridad del municipio.

Lea también: Capturaron a alias Francés y alias Cachetón, señalados de la masacre de El Carmen de Viboral de 2025

Entre las medidas anunciadas figuraban más patrullajes, controles a vehículos y personas y acompañamiento a las instituciones educativas. El mandatario también expresó solidaridad con la familia del menor y aseguró que las autoridades trabajarían para esclarecer ese caso.

Los anuncios corresponden a la respuesta institucional frente a aquel crimen y no a un balance de resultados sobre el homicidio de La Chapa. En este último caso, siguen pendientes de esclarecimiento las circunstancias del ataque y las responsabilidades de quienes lo cometieron.