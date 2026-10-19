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Asesinan a un hombre a tiros a la salida de un establecimiento en El Carmen de Viboral

Un hombre fue asesinado a tiros a la salida de un establecimiento en La Alambra, zona de discotecas de El Carmen de Viboral, Antioquia. Investigan el hecho.

Publicado por: SoloDuque

Zona de discotecas La Alambra, en El Carmen de Viboral, Antioquia, tras el homicidio de un hombre
Asesinan a un hombre a tiros a la salida de un establecimiento en El Carmen de Viboral

Resumen: Un hombre fue asesinado a tiros a la salida de un establecimiento en La Alambra, zona de discotecas de El Carmen de Viboral. Las autoridades investigan el caso.

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Un hombre fue asesinado con arma de fuego a la salida de un establecimiento comercial en El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. El hecho ocurrió en la noche de este domingo 18 de octubre, en el sector de La Alambra, una zona de discotecas del municipio.

Según la información preliminar, el ataque se presentó en inmediaciones de ese sector, donde se concentra parte de la actividad nocturna. La víctima recibió varios disparos y murió. Las circunstancias del homicidio están en investigación.

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Hasta el momento no se ha establecido públicamente la identidad de la víctima ni los motivos del ataque, y tampoco se han divulgado detalles oficiales sobre capturas. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes serían los responsables.

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Se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre este caso.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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