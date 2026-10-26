Resumen: Fico desmintió que el alumbrado de Medellín se cobre en servicios públicos, en medio del debate por El Niño y el consumo de energía.

«No es cierto»: Fico responde al rumor del cobro de los alumbrados en la factura

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió a aclarar un rumor que ha circulado en redes sobre el alumbrado navideño: que su funcionamiento se cobra en la cuenta de los servicios públicos de las familias. «No es cierto», dijo, y lo calificó de «mito».

Lo expresó en una rueda de prensa este lunes 26 de octubre, donde habló de la desinformación que hay alrededor del alumbrado y de cómo se está analizando el tema con EPM.

¿Los alumbrados de Medellín se cobran en la cuenta de servicios públicos?

Según el alcalde, no. Gutiérrez fue directo al referirse a quienes dicen que el alumbrado «va a la cuenta de servicios públicos»: «no es cierto, eso es un mito que algunos han tratado de poner».

El mandatario también recordó que el alumbrado navideño funciona con un sistema LED, una tecnología de ahorro de energía, y no con los focos normales que se usan en las viviendas.

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¿Cuánta energía gasta el alumbrado navideño?

Para dimensionar el consumo, Gutiérrez citó una referencia que, según contó, le ha dado el gerente de EPM: mantener el alumbrado prendido en las horas habituales, desde el 28 o 29 de noviembre hasta mediados de enero, casi un mes y medio, equivale más o menos al consumo de energía de Medellín durante una hora u hora y media.

El alcalde aclaró que se trata de un referente y que EPM debe entregar el dato preciso, con todos los alumbrados, para ver cómo se logra compensar ese consumo o qué hacer.

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¿Ya hay una decisión sobre el alumbrado de este año?

Por ahora, el tema se está revisando. Gutiérrez dijo que todavía hay tiempo para tomar cualquier decisión y que será responsable con la empresa, con la ciudad y con el país. También pidió que EPM termine rápido las cuentas para definir los pasos a seguir.

El mandatario insistió en que no se tomará ninguna medida de manera irresponsable sin tener todos los indicadores.

Además, explicó que el alumbrado no se construye de un día para otro: el proceso de construcción, generación y ensamblaje se viene realizando desde enero de este año.

¿Qué tiene que ver El Niño con el alumbrado navideño?

La discusión sobre el alumbrado se da en medio del fenómeno de El Niño, que el IDEAM declaró oficialmente el 8 de octubre de 2026. En ese contexto, el alcalde ha hablado de la importancia de actuar con responsabilidad frente a la situación energética.

Gutiérrez también defendió el valor que tiene el alumbrado para la ciudad: son muy importantes para la economía de Medellín y generan un componente económico clave para las familias de la ciudad, del país y las que visitan Medellín desde el exterior, especialmente en esos meses.