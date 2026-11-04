Resumen: Una niña italiana de 8 años que estaba reportada como desaparecida en Italia fue encontrada en el centro de Bogotá, en condición de habitabilidad en calle junto a su madre. Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad la ubicaron cerca del Parque La Independencia y activaron el protocolo de protección con el ICBF. Las autoridades establecieron que la menor habría salido de Italia sin la autorización de su padre, quien tenía la custodia. Tras los trámites, la niña regresó a Italia y se reencontró con su padre; su madre también regresó a ese país.

Niña italiana desaparecida en su país fue hallada viviendo en la calle en pleno centro de Bogotá

Una niña italiana de ocho años que era buscada internacionalmente tras ser reportada como desaparecida en Italia fue encontrada en pleno centro de Bogotá. El hallazgo lo hicieron Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, que la ubicaron en condición de habitabilidad en calle junto a su madre.

El hecho ocurrió de casualidad en inmediaciones del Parque La Independencia, cerca del Planetario de Bogotá, mientras los funcionarios adelantaban labores de vigilancia y acompañamiento en el sector. Allí notaron una situación que, según el Distrito, requería la intervención de las autoridades de protección a la niñez.

Cuando los gestores intentaron hablar con ellas se toparon con un primer obstáculo: ninguna de las dos respondía en español. Para establecer la conversación tuvieron que apoyarse en herramientas de traducción, con las que confirmaron que se trataba de dos ciudadanas italianas que llevaban pocos días en Colombia.

Así activaron las autoridades el protocolo de protección

Durante el procedimiento, los funcionarios ofrecieron acompañamiento para establecer contacto con las autoridades diplomáticas de Italia en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con la versión entregada por el Distrito, la mujer no aceptó inicialmente esa asistencia.

Esa negativa, sumada a las condiciones en las que fue hallada la menor, llevó a los Gestores del Orden a informar del caso a las entidades encargadas de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El caso fue trasladado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad que activa y coordina los procedimientos de protección cuando se identifica una posible vulneración de los derechos de un menor.

Mientras se definía la actuación, los funcionarios mantuvieron la atención sobre la menor. La prioridad, dentro del esquema de protección, era garantizar el bienestar de la niña al tiempo que se verificaba su identidad y su situación jurídica.

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Una vez avanzó la verificación de identidad y de los antecedentes del caso, las autoridades establecieron que la niña italiana tenía un reporte de desaparición en su país. Según la información que recibieron las instituciones colombianas, la menor habría salido de Italia sin la autorización de su padre, quien, además, tenía la custodia de la niña.

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Con esos elementos, el procedimiento dejó de ser únicamente una atención social en el espacio público y pasó a involucrar a las autoridades de protección de menores y a las instancias competentes para resolver su situación internacional. A partir de ese momento, el caso se manejó como un trámite de protección con alcance internacional.

La niña italiana regresó a Italia y se reencontró con su padre

La Secretaría Distrital de Seguridad informó que la intervención comenzó a partir de las señales de alerta detectadas por sus funcionarios durante el recorrido que hacían en el centro de Bogotá. El caso terminó convirtiéndose en una actuación internacional de protección de derechos que arrancó con la observación de los gestores en un parque de la ciudad.

Después de las verificaciones y de los procedimientos adelantados por el ICBF y las demás autoridades involucradas, se adelantaron las acciones necesarias para garantizar la protección de la menor y resolver su regreso, en coordinación con las instancias que atienden estos trámites entre los dos países.

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Finalmente, la niña fue trasladada de nuevo a Italia, donde pudo reencontrarse con su padre. Su madre también regresó a ese país, según informó el Distrito.

Por ahora, las autoridades colombianas no han informado públicamente sobre eventuales investigaciones judiciales adicionales ni sobre decisiones de las autoridades italianas posteriores al regreso de las dos ciudadanas. Cualquier determinación sobre responsabilidades quedó en manos de las autoridades competentes.