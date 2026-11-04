Resumen: La Gobernación de Antioquia entregó 36 drones a la Fuerza Pública, con una inversión de $7.212 millones de la Tasa de Seguridad. El Ejército recibió 29, la Policía 6 y la Fuerza Aérea 1. Tienen sensores térmicos, alcance de más de 30 kilómetros y hasta tres horas de vuelo.

Ojo en el cielo: 36 drones en Antioquia ya están listos para vigilar a los bandidos

Un ojo en el cielo para perseguir a los bandidos. La Gobernación de Antioquia entregó 36 drones en Antioquia a la Fuerza Pública, equipos de alta tecnología que reforzarán la vigilancia, la inteligencia y la reacción de las autoridades en las nueve subregiones del departamento.

La inversión fue de $7.212 millones de pesos, provenientes de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El acto de entrega fue liderado por el gobernador Andrés Julián Rendón el 4 de noviembre de 2026, con la presencia de los comandantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea.

«Yo me siento muy tranquilo de haber tomado la decisión correcta, de haber hecho lo que los ciudadanos en general demandaban que nosotros hiciéramos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los antioqueños, que en representación de empresas o sus familias, han contribuido con el pago de la tasa», afirmó el mandatario departamental.

El gobernador aseguró que esta entrega es histórica e inédita para el departamento: «Me alegra mucho que esto que estamos entregando hoy, que es inédito, que nunca se había entregado, y que complementa la dotación tecnológica junto con los antidrones, para que le vuelva a equiparar las condiciones a la Fuerza Pública en el componente aéreo».

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Así quedó repartida la dotación de drones en Antioquia

El Ejército Nacional recibió la mayor parte de los equipos: 29 unidades. De ellas, 25 serán operadas por los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS) y las cuatro restantes quedaron asignadas a las brigadas 4, 11, 14 y 17.

La Policía Nacional se quedó con seis drones: dos para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos para el Departamento de Policía Antioquia, uno para la zona de Urabá y otro para el Magdalena Medio.

La Fuerza Aérea Colombiana, por su parte, recibió un equipo que quedará en manos del Comando Aéreo de Combate Número 5.

El comandante de la Séptima División del Ejército, brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, explicó por qué esta tecnología es clave en este momento: «Hay una anticipación y prevención de las amenazas, teniendo en cuenta que el carácter de la guerra está cambiando, al ser así, necesitamos de esta tecnología con el fin de prevenir cualquier acción terrorista por parte de las organizaciones al margen de la ley».

Sacado de X @GobAntioquia

Tres modelos con sensores térmicos y hasta tres horas de vuelo

Los drones en Antioquia que entraron a fortalecer a la Fuerza Pública son de tres modelos especializados, escogidos según la misión que deban cumplir:

DJI Matrice 4T : cuentan con cámaras térmicas infrarrojas y sensores inteligentes para evitar obstáculos. Sirven para el seguimiento de vehículos y personas y permiten georreferenciar puntos de interés en tiempo real.

: cuentan con cámaras térmicas infrarrojas y sensores inteligentes para evitar obstáculos. Sirven para el seguimiento de vehículos y personas y permiten georreferenciar puntos de interés en tiempo real. DJI Matrice 400 : resisten condiciones climáticas adversas, entre -20 °C y 50 °C , con protección contra polvo y agua. Serán clave para vigilar infraestructura estratégica y en misiones de búsqueda y rescate.

: resisten condiciones climáticas adversas, entre , con protección contra polvo y agua. Serán clave para vigilar infraestructura estratégica y en misiones de búsqueda y rescate. Autel Dragonfish: de ala fija y despegue vertical, combinan la velocidad de un avión con la versatilidad de un multirrotor. Tienen zoom óptico de hasta 20 aumentos y telémetro láser para cubrir grandes extensiones de territorio.

Según el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia, algunos de estos equipos tienen un alcance de más de 30 kilómetros y una autonomía superior a las tres horas de vuelo. Además, cuentan con tecnología de vigilancia diurna y nocturna y sistemas de transmisión de imágenes en tiempo real.

Para operarlos, 38 uniformados fueron capacitados en una institución avalada por la Aeronáutica Civil.

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Durante el acto, el gobernador Andrés Julián también confirmó que la Tasa de Seguridad seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, tal como quedó establecido en la ordenanza que creó el tributo, y aseguró que durante su administración se mantendrá esa vigencia.

Con estos recursos, la Gobernación de Antioquia ya había entregado a la Fuerza Pública 55 camionetas (seis de ellas blindadas), 178 motocicletas, un camión, seis botes y cinco sistemas antidrones. También 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas, además de morrales de campaña, pares de botas de combate y ponchos impermeables.

Según la Gobernación, las inversiones de la Tasa de Seguridad superan los 473 mil millones de pesos, destinados a dotación, adecuación de estaciones de Policía, escenarios deportivos para la convivencia ciudadana y tecnología para la seguridad.

«Lo importante es ver que el recurso que nosotros damos con el impuesto a la Tasa de Seguridad está siendo bien gastado. Esto le brinda a nuestras Fuerzas Militares y a nuestra Policía más capacidad», señaló Iván Darío Passos Gaviria, presidente de la Asociación de Comerciantes de las comunas 5, 6 y 7 de Medellín.

Los nuevos drones en Antioquia se suman a la estrategia de la Fuerza Pública para anticipar amenazas, proteger a los uniformados y reducir los riesgos para la población civil en las zonas más golpeadas por los grupos armados ilegales.