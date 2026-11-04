Imagen ilustrativa de un jaguar, no corresponde al animal del caso. Foto: Lea Maimone / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/). Recortada y convertida a WEBP bajo la misma licencia.

Resumen: Una niña indígena de ocho años fue hallada sin vida en el resguardo Uradá Jiguamiandó, en Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. Las autoridades investigan un posible ataque de un felino silvestre, pero la causa de muerte y la especie no están confirmadas. El cuerpo será sometido a exámenes forenses en Medellín. Codechocó verificó el lugar y pidió reportar riesgos y evitar retaliaciones contra la fauna.

El misterio tras la muerte de una niña indígena en Chocó: investigan posible ataque de un felino

La muerte de una niña indígena de ocho años mantiene en alerta a una comunidad de Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó. La menor fue encontrada sin vida en el resguardo Uradá Jiguamiandó y las autoridades investigan un posible ataque de un felino silvestre, una hipótesis que todavía debe ser contrastada con los resultados de Medicina Legal.

La niña pertenecía a la comunidad Embera Eyabida, en el Bajo Atrato chocoano, cerca de la zona del Urabá antioqueño. Tras conocerse el hallazgo, las autoridades municipales establecieron contacto con los habitantes por medio de la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo con la información preliminar, la menor había desaparecido y fue localizada horas después con graves lesiones.

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Los exámenes forenses deberán esclarecer lo ocurrido

El alcalde de Nuevo Belén de Bajirá, Leopoldino Perea Caicedo, señaló que los hallazgos físicos podrían corresponder a un ataque de este tipo. Sin embargo, fue enfático en que esa apreciación no reemplaza el dictamen que deben emitir los especialistas.

“No puedo decir que fue un jaguar lo que mató a la niña”, afirmó el mandatario en declaraciones recogidas por La FM. Explicó que se requiere el traslado del cuerpo a Medellín para realizar exámenes en profundidad y determinar qué sucedió.

Al momento de conocerse el reporte, el cuerpo permanecía en la morgue municipal. El traslado anunciado busca que se practique una necropsia que permita establecer las causas y las condiciones del fallecimiento de la niña indígena.

Por ahora, la versión de los habitantes y las apreciaciones preliminares de las autoridades hacen parte de la información que debe verificarse. La investigación tendrá que establecer si hubo intervención de un animal y, en ese caso, cuál pudo estar involucrado.

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, también habló de un posible ataque de un felino silvestre y precisó que la determinación oficial depende del dictamen de Medicina Legal.

Codechocó pide reportar riesgos y evitar retaliaciones

La autoridad ambiental dispuso un equipo de profesionales que visitó la zona para hacer verificaciones en campo y recopilar información. La entidad indicó que antes de este caso no había recibido reportes oficiales de la comunidad sobre avistamientos de felinos en ese sector.

Esa precisión es distinta de las versiones locales sobre presencia de estos animales. Por ello, los reportes de los habitantes y los registros institucionales deben diferenciarse mientras avanzan las verificaciones sobre la muerte de la niña indígena.

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Codechocó recordó que el territorio forma parte de un corredor biológico y que trabaja con alcaldías, consejos comunitarios y comunidades del Darién en prevención y medidas de ahuyentamiento no letales.

La corporación cuenta con un Plan de Manejo del Jaguar, formulado en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana. Entre sus componentes están la protección de predios, los acuerdos comunitarios, las rutas para atender emergencias, la restauración del hábitat y la educación ambiental.

El plan contempla capacitar a líderes locales y guardias indígenas para analizar huellas y patrones de ataque. La identificación de esos indicios busca evitar que las sospechas terminen en cacerías contra animales cuya participación no ha sido establecida.

Como antecedente normativo, Codechocó prohibió la caza furtiva de felinos silvestres en su jurisdicción mediante la Resolución 0476 del 1 de abril de 2024. Frente al caso actual, la entidad expresó solidaridad con la familia y pidió reportar cualquier avistamiento o situación de riesgo, sin perseguir ni tomar represalias contra estas especies.