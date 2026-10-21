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Resumen: Nicolás, un perro labrador chocolate de 10 años, se extravió el miércoles 14 de octubre hacia las 4:00 de la tarde cerca de la biblioteca del corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Es tierno y muy tranquilo. Si lo ha visto, comuníquese al 301 791 4741 o al 304 239 2292.

‘Nicolás’ se perdió en Santa Elena: su familia busca al labrador chocolate de 10 años

Una familia del corregimiento de Santa Elena, en Medellín, busca a Nicolás, un perro labrador chocolate de 10 años que se extravió el miércoles 14 de octubre, hacia las 4:00 de la tarde, en los alrededores de la biblioteca del corregimiento.

Nicolás, al que sus dueños también llaman Nico, es un perro tierno y muy tranquilo. «Su nobleza sale por sus ojos», cuenta su familia, que lo sigue buscando por el sector.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los números 301 791 4741 o 304 239 2292. Cualquier dato es de gran ayuda para que Nicolás vuelva a casa sano y salvo.

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