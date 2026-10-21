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‘Nicolás’ se perdió en Santa Elena: su familia busca al labrador chocolate de 10 años

Nicolás, labrador chocolate de 10 años, se extravió el miércoles 14 de octubre por la biblioteca de Santa Elena, Medellín. Su familia pide ayuda a hallarlo.

Publicado por: SoloDuque

‘Nicolás’ se perdió en Santa Elena: su familia busca al labrador chocolate de 10 años
‘Nicolás’ se perdió en Santa Elena: su familia busca al labrador chocolate de 10 años

Resumen: Nicolás, un perro labrador chocolate de 10 años, se extravió el miércoles 14 de octubre hacia las 4:00 de la tarde cerca de la biblioteca del corregimiento de Santa Elena, en Medellín. Es tierno y muy tranquilo. Si lo ha visto, comuníquese al 301 791 4741 o al 304 239 2292.

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Una familia del corregimiento de Santa Elena, en Medellín, busca a Nicolás, un perro labrador chocolate de 10 años que se extravió el miércoles 14 de octubre, hacia las 4:00 de la tarde, en los alrededores de la biblioteca del corregimiento.

Nicolás, al que sus dueños también llaman Nico, es un perro tierno y muy tranquilo. «Su nobleza sale por sus ojos», cuenta su familia, que lo sigue buscando por el sector.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los números 301 791 4741 o 304 239 2292. Cualquier dato es de gran ayuda para que Nicolás vuelva a casa sano y salvo.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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