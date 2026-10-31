Resumen: En una semana de operativos del Plan Desarme, la Alcaldía Local de Engativá y la Policía incautaron 414 armas cortopunzantes y un arma de fuego en ocho barrios, que se suman a las 11.800 incautadas en Bogotá en 2026. Además, marcaron más de 95 bicicletas para prevenir hurtos (166 recuperadas en el año) y el alcalde local pidió cuidar a los menores en el fin de semana de Halloween.

¡Ni una más en la calle! Engativa incautó 415 armas en una semana con el Plan Desarme

La Alcaldía Local de Engativá le propinó un duro golpe a la delincuencia en el occidente de Bogotá. En apenas una semana de operativos del Plan Desarme fueron incautadas 414 armas cortopunzantes y un arma de fuego en varios barrios de la localidad, en jornadas que contaron con el acompañamiento de la Policía Nacional y otras entidades distritales.

La cifra se suma a las 11.800 armas que las autoridades han incautado en lo corrido de 2026 en toda la capital, como parte de las estrategias de prevención del delito adelantadas por la administración distrital para proteger a los ciudadanos y recuperar la tranquilidad en los barrios.

Operativos en ocho barrios de Engativá

Las jornadas de Inspección, Vigilancia y Control se desplegaron en los barrios Álamos, Canal Los Ángeles, Palo Blanco, El Laurel, La Europa, Villa Luz, Luján y El Encanto, sectores priorizados por la administración local para frenar el porte ilegal de armas y prevenir hechos de violencia que pongan en riesgo a la comunidad.

«La alcaldía de Galán nos ha pedido que la seguridad se garantiza con acciones en articulación con la Policía Nacional, mediante planes baliza, patrullajes mixtos y operativos de inspección, vigilancia y control», explicó Victor Hugo Huertas, alcalde local de Engativá.

Estas acciones hacen parte de la estrategia «Bogotá, mi Ciudad, mi Casa», con la que el Distrito busca prevenir delitos y fortalecer la convivencia en los barrios de la capital. Las armas cortopunzantes, como cuchillos, machetes y navajas, suelen ser utilizadas en riñas y atracos, por lo que sacarlas de las calles es clave para evitar hechos de sangre, según las autoridades.

Los equipos de la Alcaldía Local permanecieron toda la semana en coordinación con la Policía y las demás entidades revisando puntos críticos, haciendo requisas y verificando antecedentes de los transeúntes en los sectores intervenidos.

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‘Marcatón’ de bicicletas contra el hurto

Las jornadas de seguridad no solo se concentraron en las armas. Más de 95 bicicletas fueron marcadas en una ‘Marcatón’, una iniciativa de la Alcaldía Local que busca prevenir el hurto de estos vehículos y fortalecer la seguridad de los ciclistas que se movilizan a diario por la localidad.

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La marcación permite identificar a los dueños de las bicicletas y dificulta que los ladrones las vendan en el mercado ilegal, una modalidad de hurto que tiene preocupados a los engativenses, pues muchos usan la cicla para ir al trabajo o al estudio.

De acuerdo con la administración local, en lo que va de 2026 ya se han recuperado 166 bicicletas que habían sido hurtadas en Engativá, gracias a este tipo de acciones y al trabajo articulado entre la comunidad, la Alcaldía y la Policía.

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Ojo con los niños este fin de semana de Halloween

El alcalde local también aprovechó para hacer un llamado a los adultos de cara al fin de semana de Halloween: estar muy pendientes de los niños, niñas y adolescentes que salgan a pedir dulces o a celebrar en los barrios de la localidad.

Entre las recomendaciones están evitar que los menores acepten dulces de personas extrañas o sospechosas, no ingerir licor, prevenir riñas y reportar de inmediato cualquier situación crítica a la Línea de Emergencias 123, que está disponible las 24 horas del día.

Con estos operativos, la Alcaldía Local espera seguir sacando armas de las calles y reduciendo los factores de riesgo en Engativá, una de las localidades más pobladas de Bogotá, mientras invita a la comunidad a denunciar el porte ilegal de armas y cualquier hecho delictivo que afecte la convivencia en sus barrios.