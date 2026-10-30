Resumen: Un intento de robo en una licorera del barrio La Cabaña, en Engativá, terminó en balacera cuando un cliente con arma de fuego reaccionó: un presunto ladrón murió y dos más huyeron.

Intento de robo a licorera de Engativá terminó a bala: así reaccionó uno de los clientes

Un intento de robo a una licorera de Bogotá terminó en balacera y con un presunto delincuente muerto, luego de que uno de los clientes del establecimiento reaccionara con un arma de fuego en medio del atraco. El hecho se registró en la noche del jueves 29 de octubre en el barrio La Cabaña, de la localidad de Engativá, al occidente de la capital, y se conoció en la mañana de este viernes 30 de octubre.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tres hombres con armas de fuego llegaron hasta el establecimiento comercial e intimidaron a los clientes y empleados que se encontraban en el lugar. Al parecer, el objetivo de los sujetos era apoderarse del dinero correspondiente a las ventas del día.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

Según la información conocida, los tres sujetos ingresaron a la licorera y comenzaron a amenazar a las personas que estaban en el sitio para que entregaran el dinero. Sin embargo, el intento de robo no salió como los presuntos delincuentes lo esperaban: uno de los clientes que estaba siendo víctima del asalto también portaba un arma de fuego y reaccionó contra los señalados asaltantes.

En ese momento se desató un intercambio de disparos dentro y en los alrededores del negocio. En medio de la balacera, uno de los señalados asaltantes recibió varios impactos de bala y murió en el sitio.

El cuerpo del hombre quedó en la parte exterior de la licorera. Según el reporte, el sujeto llevaba un tapabocas con el que cubría parte de su rostro, por lo que las autoridades adelantan las labores necesarias para establecer su identidad.

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Los otros dos presuntos asaltantes huyeron en un vehículo gris

Mientras uno de los señalados responsables quedó sin vida en el lugar, los otros dos presuntos participantes del intento de robo lograron escapar en un vehículo de color gris y, según las primeras versiones conocidas por las autoridades, habrían tomado rumbo hacia el centro de Bogotá.

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Uno de los hombres que huyó podría estar herido, motivo por el que las autoridades adelantan verificaciones en diferentes centros médicos de la capital para tratar de ubicarlo, en caso de que haya buscado atención por las lesiones.

Tras la balacera, al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y de la Sijín, que asumieron las investigaciones para reconstruir lo ocurrido, identificar al hombre que murió y establecer quiénes serían los otros dos participantes del intento de hurto. Hasta el momento no se han revelado nombres ni más datos de los implicados.

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El cliente que disparó entregó el arma a la Policía

Por su parte, la persona que disparó contra los presuntos delincuentes entregó el arma de fuego a la Policía Nacional para que sea incorporada a la investigación, con la que se busca determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y las circunstancias en las que el cliente utilizó su arma.

De acuerdo con la información entregada en el reporte, el ciudadano cuenta con permiso para portar el arma, por lo que las autoridades también deberán establecer las condiciones en las que se produjo el uso de la misma durante el intento de robo y si este se ajustó a las condiciones legales.

Las autoridades continúan con la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido en la licorera del barrio La Cabaña y avanzan en la búsqueda de los dos hombres que huyeron, uno de los cuales podría estar herido de bala.