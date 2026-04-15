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Resumen: Las autoridades de Bogotá destruyeron más de nueve toneladas de armas y elementos incautados en operativos realizados entre 2025 y 2026, como parte de una estrategia de seguridad ciudadana. El material incluía armas blancas, traumáticas y objetos contundentes decomisados en distintas zonas de la ciudad, especialmente en localidades como Kennedy, Bosa y Engativá. Según el balance oficial, estas acciones buscan reducir riesgos de violencia y fortalecer la convivencia en la capital.

¡Kennedy, Bosa y Engativá bajo la lupa! Bogotá destruye toneladas de armas incautadas en puntos críticos

En un amplio operativo de control y seguridad en la capital, las autoridades de Bogotá destruyeron más de nueve toneladas de elementos incautados que, según los reportes oficiales, representaban un riesgo para la convivencia ciudadana.

Entre el material eliminado se encuentran armas blancas, armas traumáticas, neumáticas y objetos contundentes que habían sido decomisados en diferentes procedimientos entre mayo de 2025 y abril de 2026.

La intervención fue liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, en el marco de la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801).

El proceso de destrucción se realizó mediante una máquina compactadora de chatarra, donde los elementos fueron previamente cortados y posteriormente fundidos.

Balance de armas destruidas

De acuerdo con el balance oficial, el material destruido incluye 175.135 armas blancas, además de 159 armas traumáticas y neumáticas. Dentro de este último grupo se contabilizan cuatro armas largas, un arma larga de dardos y 10 proveedores, lo que evidencia la diversidad de elementos retirados de circulación durante los operativos.

Asimismo, fueron destruidas 594 armas contundentes, categoría en la que se agrupan objetos como tambos, aerosoles de gas, varillas, bates y manoplas, utilizados en algunos casos en riñas o hechos de alteración del orden público.

Operativos en distintos puntos de la ciudad

Las autoridades explicaron que los elementos incautados provienen de operativos realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como la Terminal de Transporte, el Aeropuerto El Dorado y diversas localidades de Bogotá. Estas acciones se han desplegado de manera permanente en toda la capital con apoyo de la fuerza pública.

En cuanto al comportamiento territorial de las incautaciones, se informó que localidades como Kennedy, Bosa y Engativá concentraron el mayor número de decomisos y comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, según el reporte de las autoridades distritales.

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El procedimiento de destrucción forma parte de una estrategia de seguridad orientada a reducir factores de riesgo asociados a la violencia urbana y a la circulación de elementos que pueden ser utilizados en hechos delictivos o alteraciones del orden público.

En ese sentido, las autoridades señalaron que la retirada definitiva de estos objetos busca fortalecer las condiciones de seguridad en la ciudad.

Cifras recientes y balance de seguridad

El balance también destaca que en 2025 se registró la incautación de 1.512 armas de fuego en Bogotá, considerada la cifra más alta de los últimos seis años. En lo corrido de 2026, la tendencia se mantiene, con 408 armas incautadas durante los primeros tres meses del año, el registro más alto en ocho años, según las cifras oficiales.

Desde la administración distrital se indicó que estos resultados hacen parte de un trabajo sostenido que ha permitido mejorar algunos indicadores de seguridad.

Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, en el último año no solo aumentó la incautación de armas ilegales, sino que también se registró una reducción en el número de muertes asociadas a hurtos, comparado con años anteriores.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad recordó a la ciudadanía que los comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia pueden ser pagados a través de la plataforma LICO (Liquidación y Cobro), un sistema habilitado para facilitar este tipo de trámites de manera virtual.

Además, reiteró la importancia de reportar cualquier hecho delictivo o porte ilegal de armas a la Línea 123, como canal de atención inmediata en la ciudad.