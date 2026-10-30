Resumen: Un sismo de magnitud 4,0 se registró en Chaparral a las 2:27 a. m. y fue sentido en varias ciudades. El SGC actualizó el reporte preliminar.

¡Ni la madrugada se quedó quieta! Temblor de 4,0 en Chaparral despertó a más de uno

Un sismo de magnitud 4,0 en Chaparral, Tolima, se registró durante la madrugada de este viernes 30 de octubre de 2026 y fue percibido en varias ciudades del centro y el occidente del país. El boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano ubicó el movimiento a las 2:27 de la mañana, hora local, con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

Los reportes de percepción mencionan principalmente a Ibagué, Pereira, Yumbo, Cali y Sevilla, entre otros municipios. Se trata de lugares desde los cuales ciudadanos manifestaron haber sentido el movimiento, no de una medición de intensidad para cada localidad ni de un balance de afectaciones.

El dato actualizado del sismo en Chaparral es de magnitud 4,0

El reporte revisado del SGC localizó el evento en jurisdicción de Chaparral y señaló como referencia un punto situado a 15 kilómetros de Roncesvalles, en Tolima. Las coordenadas que aparecen en la imagen del boletín son latitud 3,88 y longitud -75,63. Estos datos corresponden a la localización del evento sísmico y permiten diferenciarlo de otros movimientos registrados en el país.

La entidad publicó primero un boletín preliminar que indicaba magnitud 4,2 y hora local de las 2:28 de la mañana. Minutos después difundió el boletín actualizado con magnitud 4,0 y hora de las 2:27. Por esa razón, la información vigente para esta nota es la del reporte posterior: no se trata de dos temblores distintos.

Las dos imágenes que acompañan esta publicación muestran precisamente esa secuencia. La primera lleva el rótulo de boletín preliminar y la segunda corresponde a la actualización. Conservar ambas permite reconocer de dónde surgieron las cifras iniciales que circularon durante la madrugada y cuál fue el ajuste divulgado posteriormente por el organismo de monitoreo.

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Reportes de percepción en Tolima, el Eje Cafetero y el Valle

Además de las ciudades mencionadas, medios locales recogieron testimonios de habitantes de Chaparral, Roncesvalles y el Cañón de las Hermosas. También hubo reportes desde Armenia y Calarcá. En Ibagué las percepciones fueron diferentes: algunas personas describieron el movimiento como fuerte y otras señalaron que lo sintieron de manera leve.

Esas diferencias aparecen en los relatos ciudadanos sobre lo ocurrido y deben mantenerse separadas del dato de magnitud. El reporte actualizado fija esta última en 4,0 para el evento registrado en Chaparral; los testimonios, en cambio, describen la experiencia de quienes se encontraban en distintos puntos cuando ocurrió el temblor.

En el boletín, la profundidad está clasificada como superficial, una denominación que el SGC utiliza para movimientos cuyo foco está a menos de 30 kilómetros. La imagen no precisa una profundidad exacta dentro de ese intervalo, por lo que no debe interpretarse el límite de 30 kilómetros como una medición puntual del evento.

¿Sintió el movimiento? Así puede reportarlo

El Servicio Geológico Colombiano invitó a quienes percibieron el sismo a dejar su reporte en la plataforma Sismo Sentido. La información aportada por los ciudadanos contribuye al análisis de cómo se perciben los movimientos en diferentes lugares y complementa el seguimiento que realiza la entidad a la actividad sísmica.

Hasta la información consultada para esta publicación no se conocían reportes de daños o personas afectadas. Ese dato corresponde al balance disponible y no reemplaza las verificaciones que puedan realizar las autoridades en los municipios donde fue sentido. El boletín también advierte que sus parámetros están sujetos a cambios.

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Boletines del mismo sismo: preliminar y actualizado

De izquierda a derecha: boletín preliminar, reemplazado por la revisión, y boletín actualizado con magnitud 4,0. Imágenes: Servicio Geológico Colombiano.