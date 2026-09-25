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    Las réplicas del terremoto de Chocó bajan y los temblores en Chaparral aumentan: El Servicio Geológico explica la situación

    Múltiples temblores se vienen registrando en los departamentos del Chocó y Tolima, desencadenados tras el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Se movió la tierra en Chocó! Temblor de 4.9 sacudió a Istmina esta tarde
    Foto de archivo
    Las réplicas del terremoto de Chocó bajan y los temblores en Chaparral aumentan: El Servicio Geológico explica la situación

    Resumen: el SGC reiteró que los sismos son eventos imposibles de predecir y recordó que Colombia, por su ubicación tectónica, registra en promedio 2.500 temblores mensuales

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    Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó su reporte sobre el comportamiento sísmico en el país, detallando la evolución de los múltiples temblores que se vienen registrando en los departamentos del Chocó y Tolima, desencadenados tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

    temblores del 24 de septiembre

    istribución espacial de la sismicidad registrada a partir del sismo de magnitud 7,4 del 10 de
    agosto de 2026. Cada círculo representa un sismo; su tamaño aumenta con la magnitud y el color indica su
    profundidad: rojo, entre 0 y 30 km; amarillo, entre 30 y 70 km; y verde, entre 70 y 120 km. El círculo verde
    de mayor tamaño corresponde al sismo de magnitud 7,4, localizado a aproximadamente 103 km de
    profundidad. Foto: @sgcol

    De acuerdo con el monitoreo continuo de la Red Sismológica Nacional, estos son los detalles de estos fenómenos geológicos.

    El panorama en el Chocó: El SGC ha identificado dos comportamientos paralelos en la región. Por un lado, una secuencia de más de 330 réplicas que vienen disminuyendo progresivamente; y por otro, un intenso «enjambre sísmico» con más de 1.500 eventos localizados en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan. De estos últimos, 28 han registrado magnitudes iguales o superiores a 4,0.

    Sismicidad en Chaparral (Tolima): Desde el 20 de septiembre, este municipio experimenta una nueva secuencia sísmica, caracterizada por ser superficial (menos de 30 km de profundidad). Hasta la fecha, se han contabilizado 661 sismos con magnitudes superiores a 2,0, destacándose un evento de 4,5 ocurrido el 23 de septiembre.

    Reportes ciudadanos y daños: Durante la jornada de hoy, dos sismos de magnitud 4,1 fueron reportados como «sentidos fuertemente» (intensidad 5) en municipios como Chaparral, Ortega y San Antonio. Aunque el aplicativo institucional ha recibido más de 12.000 reportes de la ciudadanía desde el inicio del enjambre, las autoridades confirman que hasta el momento no se han registrado daños estructurales ni afectaciones.

    Frente a esta coyuntura, el SGC reiteró que los sismos son eventos imposibles de predecir y recordó que Colombia, por su ubicación tectónica, registra en promedio 2.500 temblores mensuales. La entidad hizo un llamado a la calma, instando a las comunidades a fortalecer sus planes familiares de emergencia y a consultar únicamente las fuentes oficiales de información.

    temblores mas de 4 24 de sept

    Tres sismo de más de 4 grados se registraron el 24 de septiembre en Colombia, en medio de un enjambre de más de 50 temblores en el día. Foto: @sgcol

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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