Ni estudian ni trabajan: la alianza que quiere conectar con empleo a 330 mil jóvenes en Antioquia

Una cifra que enciende las alarmas en el departamento: más de 330.000 jóvenes entre los 15 y los 28 años no estudian ni trabajan en Antioquia. Para intentar cambiar esa realidad, cuatro instituciones de peso unieron fuerzas: la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y Proantioquia presentaron una alianza que busca abrirles las puertas del mundo laboral a los jóvenes paisas.

El objetivo es que la formación académica deje de ir por un lado y las necesidades de las empresas por el otro, para que los muchachos encuentren un camino directo entre el salón de clase y el empleo, y no se sumen a la larga lista de los llamados ‘ninis’.

¿En qué consiste la alianza?

El plan es ambicioso: formar a 40.000 estudiantes durante los próximos seis años y vincular a 200 empresas del departamento para que participen activamente en ese proceso de aprendizaje.

El modelo que van a aplicar se conoce como formación dual, un esquema en el que los jóvenes alternan las clases con experiencias prácticas dentro de los lugares de trabajo. Así, cuando terminen sus estudios, ya tendrán experiencia real y contactos en el sector productivo, dos de las cosas que más les exigen hoy a quienes buscan su primer empleo.

En la práctica, esto significa que un estudiante puede estar unos días en el aula y otros dentro de una empresa, aprendiendo el oficio con las manos en la masa y no solo con la teoría.

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Un problema de dos caras

La iniciativa no solo busca ayudar a los jóvenes; también responde a una queja constante del sector empresarial. De acuerdo con los datos presentados durante el lanzamiento, el 61 % de los empleadores en Colombia tiene problemas para conseguir el talento que necesita.

Y el otro lado de la moneda preocupa igual: en Antioquia apenas el 45,59 % de los estudiantes que terminan el bachillerato ingresa de inmediato a la educación superior. Es decir, más de la mitad de los graduados de los colegios queda en una especie de limbo que, para muchos, termina en desempleo, informalidad o trabajos ocasionales.

Esa brecha entre lo que enseñan las instituciones y lo que buscan las empresas explica en parte la cifra de más de 330.000 jóvenes que hoy no están ni en las aulas ni vinculados a una empresa, un reto enorme para un departamento que apuesta por el talento joven como motor de desarrollo.

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También habrá opciones para quienes ya trabajan

La alianza no se queda solo con los jóvenes que están por fuera del sistema. También incluye capacitación para los trabajadores que necesitan actualizar sus conocimientos y formación para las personas que buscan cambiar de ocupación, una noticia alentadora para miles de antioqueños que quieren reinventarse o mejorar su situación laboral.

Los responsables de la iniciativa se fijaron una meta clara: que el 80 % de los participantes logre vincularse laboralmente. Y no será una promesa al aire, porque el avance se medirá con indicadores concretos, como la contratación efectiva y la permanencia en el empleo durante al menos seis meses.

¿Qué sigue?

Con esta alianza, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el ITM y Proantioquia esperan ir cerrando la brecha entre la educación y el empleo en el departamento, y que cada vez sean menos los jóvenes que se quedan sin estudiar ni trabajar.

Para las empresas, la apuesta también es importante: podrán contar con personal formado a la medida de sus necesidades, algo que llevan años pidiendo. Y para los miles de jóvenes paisas que hoy están por fuera del sistema, esta iniciativa podría convertirse en una oportunidad real de estudiar, ganar experiencia y conseguir un trabajo estable.

Las cifras del problema son duras, pero los aliados confían en que la formación dual y el trabajo conjunto entre el sector público, la academia y las empresas empiecen a mover la aguja en los próximos años.