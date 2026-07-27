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    El ITM se convierte en la primera universidad pública de Colombia en graduar profesionales en modalidad dual

    La formación dual implica una coformación en la que el estudiante pasa dos de los tres años de su carrera vinculado directamente a una organización

    Publicado por: SoloDuque

    itm dual
    El ITM se convierte en la primera universidad pública de Colombia en graduar profesionales en modalidad dual

    Resumen: El ITM se ratifica como la institución universitaria pionera en implementar la educación dual pública en el país y la que lidera este mercado en Antioquia

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    La Institución Universitaria ITM marcó un hito en la educación superior de Colombia al entregar el título a los primeros cuatro graduandos de la Tecnología en Gestión Comercial (Virtual-Dual). Este programa, que inició su formulación en 2019, obtuvo su registro calificado en junio de 2022 y comenzó clases con su primera cohorte en 2023, consolidando un esquema en el que la empresa se transforma en un aula extendida.

    ​A diferencia del modelo tradicional, la formación dual implica una coformación en la que el estudiante pasa dos de los tres años de su carrera vinculado directamente a una organización. Los graduandos pioneros de este proceso son Anderson Monsalve Monsalve, Sara Gómez Gutiérrez, Karen Lorena Tamayo Puerta y Yorcin Leonardo Cely Cuadra, quien destacó al desarrollar todo su proceso de aprendizaje y trabajo remoto desde Yopal, Casanare.

    itm dual3

    ​El programa inició con el respaldo de multinacionales como Nestlé – Purina y Grupo Inter, a las que posteriormente se sumaron aliados de alto valor como Grupo Éxito, Laboratorios Laproff, Ascensores Schindler, Distribuidora Juan D. Hoyos, Grupo Equitel, Mapei y diversas pymes.

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    Actualmente, la tecnología cuenta con cerca de 63 estudiantes activos, donde cada uno dispone de una empresa que acompaña y financia su desarrollo práctico.

    ​Con este logro, el ITM se ratifica como la institución universitaria pionera en implementar la educación dual pública en el país y la que lidera este mercado en Antioquia. Su oferta en esta modalidad incluye la Tecnología en Gestión Comercial (Virtual-Dual) y el Técnico Profesional en Operaciones Comerciales (Virtual-Dual), aportando directamente a la empleabilidad y productividad regional y nacional.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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