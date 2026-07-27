El ITM se convierte en la primera universidad pública de Colombia en graduar profesionales en modalidad dual

Resumen: El ITM se ratifica como la institución universitaria pionera en implementar la educación dual pública en el país y la que lidera este mercado en Antioquia
La Institución Universitaria ITM marcó un hito en la educación superior de Colombia al entregar el título a los primeros cuatro graduandos de la Tecnología en Gestión Comercial (Virtual-Dual). Este programa, que inició su formulación en 2019, obtuvo su registro calificado en junio de 2022 y comenzó clases con su primera cohorte en 2023, consolidando un esquema en el que la empresa se transforma en un aula extendida.
A diferencia del modelo tradicional, la formación dual implica una coformación en la que el estudiante pasa dos de los tres años de su carrera vinculado directamente a una organización. Los graduandos pioneros de este proceso son Anderson Monsalve Monsalve, Sara Gómez Gutiérrez, Karen Lorena Tamayo Puerta y Yorcin Leonardo Cely Cuadra, quien destacó al desarrollar todo su proceso de aprendizaje y trabajo remoto desde Yopal, Casanare.
El programa inició con el respaldo de multinacionales como Nestlé – Purina y Grupo Inter, a las que posteriormente se sumaron aliados de alto valor como Grupo Éxito, Laboratorios Laproff, Ascensores Schindler, Distribuidora Juan D. Hoyos, Grupo Equitel, Mapei y diversas pymes.
Actualmente, la tecnología cuenta con cerca de 63 estudiantes activos, donde cada uno dispone de una empresa que acompaña y financia su desarrollo práctico.
Con este logro, el ITM se ratifica como la institución universitaria pionera en implementar la educación dual pública en el país y la que lidera este mercado en Antioquia. Su oferta en esta modalidad incluye la Tecnología en Gestión Comercial (Virtual-Dual) y el Técnico Profesional en Operaciones Comerciales (Virtual-Dual), aportando directamente a la empleabilidad y productividad regional y nacional.
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