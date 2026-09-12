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Resumen: Más de 9.800 personas hacen parte de la educación para jóvenes y adultos en Medellín, una oferta disponible en 79 establecimientos educativos del Distrito.

¡Nunca es tarde! Más de 9 mil jóvenes y adultos estudian en Medellín

Más de 9.800 personas hacen parte actualmente de la educación para jóvenes y adultos que ofrece la alcaldía de Medellín, una estrategia dirigida a quienes no pudieron cursar o terminar sus estudios durante las edades establecidas regularmente. La iniciativa busca facilitar el regreso a las aulas y ampliar las posibilidades educativas de esta población.

De acuerdo con las autoridades, 6.980 estudiantes están matriculados en instituciones educativas oficiales, mientras que otros 2.855 reciben atención mediante cobertura contratada. En total, la oferta está disponible en 79 establecimientos educativos de la ciudad.

El programa permite que jóvenes y adultos completen diferentes niveles de formación, desde la básica primaria hasta la secundaria y la media. Además, busca brindar herramientas que faciliten la continuidad hacia la educación superior y una mayor participación en los ámbitos económico, social y comunitario.

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La oferta contempla procesos de alfabetización y formación mediante los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI), una modalidad adaptada a las necesidades, condiciones y trayectorias educativas de las personas que retoman sus estudios después de haberlos interrumpido.

Con esta estrategia de educación para jóvenes y adultos, la alcaldía busca ampliar el acceso a la formación y reconocer que las oportunidades para aprender no están limitadas a una etapa específica de la vida.

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La iniciativa también pretende que quienes regresan al sistema educativo puedan fortalecer sus conocimientos y contar con mayores herramientas para avanzar en sus proyectos personales y profesionales.

Para el Distrito, esta oferta representa una alternativa para que más personas completen su trayectoria educativa y puedan continuar construyendo nuevas oportunidades a partir de la formación académica.

De esta manera, la educación para jóvenes y adultos se plantea como una opción para quienes desean retomar un proceso que quedó pendiente y avanzar hacia nuevas metas educativas y laborales.

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