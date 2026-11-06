Neider Parra iniciará trabajos de campo el 8 de noviembre: el parte médico de Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional entregó un nuevo parte médico: el defensor Neider Parra, con buena evolución de su esguince de tobillo izquierdo, iniciará trabajos de campo el próximo 8 de noviembre. No hubo novedades de Ian Poveda ni de Cristian 'Chicho' Arango.

Atlético Nacional entregó este viernes un nuevo parte médico oficial de su plantel, en la víspera del partido contra Deportivo Pereira por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, con una actualización alentadora sobre uno de sus jugadores en proceso de recuperación.

El reporte, firmado por el Departamento Médico del club con diagnóstico de Cedimed, indica que el defensor central Neider Parra, que presenta un esguince de tobillo izquierdo, iniciará trabajos de campo el próximo 8 de noviembre.

El anterior parte oficial, entregado el pasado fin de semana antes del viaje a Bucaramanga, señalaba que el joven zaguero tenía buena evolución y continuaba con trabajos de fisioterapia. El paso a los trabajos de campo es la siguiente etapa de su recuperación.

Vale aclarar que el inicio de los trabajos de campo no significa que el defensor esté listo para jugar de inmediato: su reincorporación a las convocatorias dependerá de cómo responda a las cargas progresivas de los próximos días, bajo la supervisión del cuerpo médico y de los fisioterapeutas del club.

Parra no ha estado en las últimas listas de citados del técnico Lucas González precisamente por esta lesión, y el club ha llevado su proceso con cautela para evitar una recaída, la misma línea de manejo que tuvo la recuperación de Marlos Moreno, que este viernes volvió a aparecer en una convocatoria oficial para el partido de este sábado.

En el parte de este viernes no hubo novedades de Ian Poveda, una de las bajas más delicadas del semestre en el ‘verdolaga’. El atacante fue operado del tobillo izquierdo mediante una artroscopia y tiene una incapacidad proyectada de tres meses, por lo que se perderá lo que resta del año y su regreso a las canchas apuntaría a comienzos de 2027.

Tampoco hubo novedades de Cristian ‘Chicho’ Arango. El delantero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el clásico frente a Millonarios y el club estimó una incapacidad cercana a los nueve meses, por lo que no jugará más en esta temporada y su regreso a la actividad profesional se proyecta para 2027. En las últimas semanas se le ha visto integrado al grupo en los entrenamientos, todavía en etapa de rehabilitación.

Atlético Nacional, líder del campeonato con 36 puntos, recibe este sábado 7 de noviembre al Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:10 p. m., en la penúltima fecha del todos contra todos. El martes 10 visitará a Once Caldas en Palogrande por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay.

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