Necropsia de Mateo Pérez: cinco heridas de bala y un patrón «tipo ejecución», según el informe forense

Resumen: El informe forense del periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de mayo en una fosa ilegal de Briceño, Antioquia, reporta cinco heridas por arma de fuego, dos de ellas en el cráneo, y señala que las lesiones sugieren un patrón tipo ejecución. Ubica la posible fecha de muerte alrededor del 5 de mayo y registra heridas cortantes posteriores a la muerte. La Fiscalía imputó a alias Víctor Chalá, quien no aceptó los cargos.

La necropsia del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, reveló que recibió cinco heridas por arma de fuego, dos de ellas en el cráneo, y que las lesiones en la cabeza sugieren un patrón de tipo ejecución. El informe médico legal, conocido este miércoles, clasificó su muerte como violenta y como homicidio.

Lea también: Fiscalía imputa a alias ‘Chalá’ por secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño

Cinco disparos y lesión cerebral como causa de muerte

Según el documento forense, los cinco impactos de proyectil fueron distribuidos así: dos en el cráneo, uno en el pulmón derecho, otro en el hígado y un quinto que le fracturó la rodilla izquierda y afectó vasos sanguíneos importantes.

La causa de muerte quedó consignada así: «proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte». Los dos disparos en la cabeza, de acuerdo con el informe, produjeron las lesiones cerebrales que acabaron con su vida.

Un patrón «tipo ejecución»

El informe señala que, por las características de la ubicación anatómica de las lesiones por arma de fuego en el cráneo, estas «sugieren patrón tipo ejecución». Se trata de una apreciación del perito forense incluida en el documento, y no de una conclusión sobre quiénes serían los responsables.

La necropsia también identificó heridas hechas con un elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha. De acuerdo con el examen, fueron causadas después de la muerte. El médico forense planteó que podrían corresponder a un intento de alterar las condiciones del cuerpo o de dificultar su hallazgo, aunque no determinó de forma definitiva el propósito ni la autoría de esas lesiones.

El hallazgo en una fosa y la fecha de la muerte

El cuerpo del periodista fue encontrado el 8 de mayo en una fosa ilegal en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. Sobre esa circunstancia, el informe indica que el hallazgo al interior de una fosa ilegal «sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar».

Con base en el estado del cuerpo y en la información disponible, el documento ubica la posible fecha de la muerte alrededor del 5 de mayo de 2026. Sin embargo, advierte que se requieren más elementos para precisarla con mayor certeza.

También te puede interesar: “Que diga por qué lo asesinaron”: el clamor de la familia de Mateo Pérez tras la caída de alias ‘Chalá’

Quién era Mateo Pérez Rueda y cómo avanza el proceso

Mateo Pérez Rueda era director de El Confidente de Yarumal, un medio digital que fundó cuando aún estudiaba en el colegio, y cursaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su trabajo periodístico incluía la cobertura de corrupción, grupos delincuenciales, enfrentamientos entre actores armados y desplazamiento forzado en el norte de Antioquia.

Las autoridades atribuyeron el crimen a integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Por el caso, la Fiscalía imputó a John Edison Chalá Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá, señalado cabecilla de esa estructura, por los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de cargos relacionados con armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos y permanece privado de la libertad mientras avanza la investigación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el periodista fue interceptado cuando se dirigía en motocicleta a la vereda Palmichal, en Briceño, por asuntos de trabajo, y luego fue llevado por hombres armados a una escuela de un caserío de la zona. Estos hechos hacen parte de la investigación judicial y deberán ser definidos en el proceso.

Carlos Pérez, padre del periodista, pidió que el expediente avance sin dilaciones y que la investigación alcance a todos los involucrados. Su hermano, Julián Pérez, solicitó que las autoridades localicen a quienes habrían participado en el crimen y que aún no han sido capturados.

Foto de archivo.