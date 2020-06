El General Manuel Vásquez, Comandante de la Policía de Cali y superior del patrullero Ángel Zúñiga Valencia, quien se negó a participar en un caso de desalojo en Cali, en entrevista con Blu Radio indicó cuál es el estado actual del patrullero y comenta sobre el caso.

En la entrevista el General aclara que el patrullero no está ni detenido, ni incomunicado:

General Vásquez: “En su situación administrativa en este momento, se encuentra laborando”

Luego el General expresa que sobre este caso “los policías de Colombia, en nuestro actuar y cumplimiento del deber, nunca perdemos nuestra condición humana. Sin embargo, el ir a desconocer una orden legítima de una autoridad competente no nos corresponde porque sería entrar a definir sobre lo que se ha investigado durante todo el marco de un proceso. No debemos opinar sobre lo que no nos corresponde”.

El General explica que se solicitó al Comando de la Policía Metropolitana de Cali hacer un acompañamiento de un proceso de restitución de un inmueble de uso público. “No me puedo negar porque debía garantizar ese procedimiento, pero siempre con la compañía del Ministerio Público”.

General Vásquez: “Al policía se le respetarán todos sus derechos”

El General Vásquez también indicó que el policía será investigado de acuerdo con la normatividad y que no va a ser enviado a una zona apartada del país como castigo porque así no actúa la Policía.

Finalmente el General agregó que “Aquí hay garantías procesales. Está el derecho a la defensa, si es que se surte una investigación correspondiente”.

